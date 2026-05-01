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阿Sa老公當健身教練「月薪40萬」他震驚！網曝2關鍵：還好吧

▲▼ 阿Sa 。（圖／翻攝IG）

▲阿Sa日前宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自阿Sa微博，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

香港女星阿Sa（蔡卓妍）嫁給健身教練，其收入成為網路話題。近日有男網友發文表示，他這才知道健身教練的收入竟能如此誇張，光是時薪就達新台幣8000元，自己實在該好好反省。貼文曝光後，引起網友討論。

阿Sa老公月收入曝光

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港星蔡卓妍（阿Sa）28日宣布婚訊，與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）步入婚姻。據《鏡週刊》報導，林俊賢是知名的明星私教，課堂時薪2000港幣（約新台幣8000元），月入突破10萬港幣（約40萬新台幣）。

就有男網友在Dcard上，以「健身教練月薪可以到40w？」為標題發文。原PO透露，看到阿Sa老公的新聞後很震驚，對方是中環的明星私人教練，時薪高達2000港幣（約新台幣8000元），換算下來一個月能賺超過40萬元（新台幣）。且這僅是教課收入，對方還有自己開設健身工作室。

▲▼ 阿Sa 。（圖／翻攝IG）

他自認該反省

得知阿Sa老公的薪資狀況後，原PO不禁直呼，他應該好好反省一下，同時要更努力找學員。此外，他也十分好奇台灣健身業的私教行情落在哪裡？台灣有可能做到這樣嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「重點：明星教練。你有本事當知名人士的私人教練，時薪就可以高啊」、「都說是明星健身教練了」、「知名人士這樣還好吧」、「前提是明星而且是中環」、「你都說明星私人教練了，錢能不多嗎」。

根據香港特別行政區政府新聞公報，員工每月最低工資為1萬7600港幣（約新台幣6萬8926元），雖然薪資看起來較高，但當地物價和台灣其實不太一樣。因此也有網友表示，「香港這不算高收入啊」、「我教練在台灣自己接學生一個月都2x萬，香港這樣正常吧」、「我覺得你可以把物價水平考慮進去」、「香港的薪水先去研究一下」。

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