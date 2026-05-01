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男聞瓦斯味嚇醒！驚見女友全身灼傷倒臥廚房　身上搜出煙彈

▲永和一名女子上身多處燒灼傷，警方在隨身包內發現毒品喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲永和一名女子上身多處燒灼傷，警方在隨身包內發現毒品喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一對情侶，同住在文化路某公寓頂樓，今天（1日）中午，男友在睡夢中醒來，突然聞到濃郁瓦斯味，驚醒後衝往廚房查看，竟發現女友有嚴重燒、灼傷，嚇得趕緊撥打119求救。警消到場發現，女子上身有40%二度灼傷，隨即送醫插管急救。另警方又在2人隨身包內發現喪屍煙彈，目前正調查釐清。

據了解，40歲林姓男子與37歲陰姓女子為情侶關係，2年前共同承租住在永和文化路一處公寓頂樓，都為轄區毒品列管人口。今天中午11時許，林男在睡夢中突然聞到濃厚瓦斯味，到廚房查看就發現女友全身多處燒、灼傷倒地，隨即撥打119報案，救護人員抵達，發現陰女雖然意識清醒，但頭、胸、上肢有40%二度燒燙傷，緊急送往台大醫院插管治療。

▲永和一名女子上身多處燒灼傷，警方在隨身包內發現毒品喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲永和一名女子上身多處燒灼傷，救護人員緊急送往醫院插管治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男向警方表示，雙方並未發生爭吵，案發時正在熟睡，不清楚發生何事，但警方在尋找陰女證件時，在隨身包內發現喪屍煙彈，隨即徹底清查，又在林男身上搜出喪屍煙彈，目前已將林男帶回警局，並將待陰女傷情穩定、清醒後進行後續偵辦。

此外，由於兩人為同居關係，警方已聯繫女方家屬，並依規定完成家庭暴力通報，釐清事件真相。

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