伊朗外長「繞過總統」聽命革命衛隊　傳總統、議長尋求撤換

▲伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）據傳正尋求撤換外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），理由是他在談判期間遵照革命衛隊指示行事，卻未告知總統。

外長繞過總統 聽革命衛隊指示

伊朗國際報導，在伊朗總統與國會議長眼中，阿拉奇近期的行為與其說是負責執行政府政策的內閣部長，倒不如說更像是革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）的幕僚。

根據消息人士的說法，在過去這2周期間，阿拉奇與瓦希迪全面配合，並依照瓦希迪指示行事。此事已令裴澤斯基安深感不滿，他已向親近人士表示，如果再這樣下去，他會撤換阿拉奇。

▲伊朗總統裴澤斯基安（左）與國會議長卡利巴夫（右）。（圖／VCG）

伊朗高層分裂 總統權力被剝奪

事實上，伊朗高層之間的裂痕早已浮上檯面。3月28日就有消息指出，裴澤斯基安與瓦希迪之間存在嚴重分歧，爭執源於「戰爭的處置方式，以及其對人民生計與國家經濟所造成的破壞性後果」。

3天後，伊朗國際進一步收到消息稱，裴澤斯基安對於陷入政治僵局感到相當沮喪，甚至被剝奪權力，沒辦法指派人選來接替那些在戰爭中身亡的政府官員。據信瓦希迪已明確表示，由於嚴峻戰時情勢，所有核心敏感的管理職位，在另行通知之前必須由革命衛隊選派。

強硬派拒挺談判團

4月27日，一批傾向強硬派政治人物賈立里（Saeed Jalili）的國會議員，拒絕簽署力挺卡利巴夫談判團隊的國會聲明，包括保守派議員納巴維安（Mahmoud Nabavian）等人。

這份聲明表達對談判代表團的信心，有261名議員表態支持。報導稱，納巴維安是卡利巴夫帶隊出席第一輪美伊談判的代表團成員之一。

卡利巴夫辭去談判負責人 阿拉奇搶位

就在這份國會聲明發表之前，卡利巴夫因試圖把核能議題納入談判遭訓斥，隨後辭去伊朗談判團隊負責人一職。

在卡利巴夫請辭之後，阿拉奇便積極設法接手主導談判，最終在4月24日獨自出訪巴基斯坦，親手遞交伊朗的提案，但提案遭美方拒絕。