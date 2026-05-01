　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗外長「繞過總統」聽命革命衛隊　傳總統、議長尋求撤換

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）據傳正尋求撤換外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），理由是他在談判期間遵照革命衛隊指示行事，卻未告知總統。

外長繞過總統　聽革命衛隊指示

伊朗國際報導，在伊朗總統與國會議長眼中，阿拉奇近期的行為與其說是負責執行政府政策的內閣部長，倒不如說更像是革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）的幕僚。

根據消息人士的說法，在過去這2周期間，阿拉奇與瓦希迪全面配合，並依照瓦希迪指示行事。此事已令裴澤斯基安深感不滿，他已向親近人士表示，如果再這樣下去，他會撤換阿拉奇。

▲▼ 伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／VCG）

▲伊朗總統裴澤斯基安（左）與國會議長卡利巴夫（右）。（圖／VCG）

伊朗高層分裂　總統權力被剝奪

事實上，伊朗高層之間的裂痕早已浮上檯面。3月28日就有消息指出，裴澤斯基安與瓦希迪之間存在嚴重分歧，爭執源於「戰爭的處置方式，以及其對人民生計與國家經濟所造成的破壞性後果」。

3天後，伊朗國際進一步收到消息稱，裴澤斯基安對於陷入政治僵局感到相當沮喪，甚至被剝奪權力，沒辦法指派人選來接替那些在戰爭中身亡的政府官員。據信瓦希迪已明確表示，由於嚴峻戰時情勢，所有核心敏感的管理職位，在另行通知之前必須由革命衛隊選派。

強硬派拒挺談判團

4月27日，一批傾向強硬派政治人物賈立里（Saeed Jalili）的國會議員，拒絕簽署力挺卡利巴夫談判團隊的國會聲明，包括保守派議員納巴維安（Mahmoud Nabavian）等人。

這份聲明表達對談判代表團的信心，有261名議員表態支持。報導稱，納巴維安是卡利巴夫帶隊出席第一輪美伊談判的代表團成員之一。

卡利巴夫辭去談判負責人　阿拉奇搶位

就在這份國會聲明發表之前，卡利巴夫因試圖把核能議題納入談判遭訓斥，隨後辭去伊朗談判團隊負責人一職。

在卡利巴夫請辭之後，阿拉奇便積極設法接手主導談判，最終在4月24日獨自出訪巴基斯坦，親手遞交伊朗的提案，但提案遭美方拒絕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
田曦薇機場被直擊！喊「我沒化妝」真實膚況曝
出國訂房遭取消「千萬別自己退訂」　他差點中招：越乖越吃虧
長榮航空今起開放「空服員機上可戴眼鏡」　還能穿便鞋
庾澄慶姐夫「開車上人行道」撞路人　29歲男受傷氣炸
詹子賢傷勢嚴重下二軍　曾頌恩重返一軍立刻先發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗外長「繞過總統」聽命革命衛隊　傳總統、議長尋求撤換

美27歲女老師「激戰16歲男學生」自拍性愛影片！　長相曝光

泰坦號深海內爆3年！父子遺骸「剩爛泥」裝鞋盒送回　遺孀悲慟發聲

古希臘奧祕！奇蹟之樹能過濾自來水98%塑膠微粒　效果超越明礬

外送員全迷路！屋主「出動無人機」空中導航　超狂影片瘋傳

美軍飛彈驅逐艦希金斯號火災　電力推進系統癱瘓

熊從水溝跳出來！日女遛狗遭猛撲「頭頸全抓傷」濺血逃命

晚宴槍手最新影片曝光！4秒衝過安檢開槍　特勤中彈還擊5槍

日動物園員工焚妻屍後「微笑上班」！與同事說笑　冷血畫面曝

翁山蘇姬已轉居家軟禁？緬甸軍政府罕見釋照片　兒質疑生死不明

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

營長播「八佰」被記申誡！　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

大貨車右轉撞機車！婦胸凹陷肩變形慘死　內輪差奪命畫面曝

新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

伊朗外長「繞過總統」聽命革命衛隊　傳總統、議長尋求撤換

美27歲女老師「激戰16歲男學生」自拍性愛影片！　長相曝光

泰坦號深海內爆3年！父子遺骸「剩爛泥」裝鞋盒送回　遺孀悲慟發聲

古希臘奧祕！奇蹟之樹能過濾自來水98%塑膠微粒　效果超越明礬

外送員全迷路！屋主「出動無人機」空中導航　超狂影片瘋傳

美軍飛彈驅逐艦希金斯號火災　電力推進系統癱瘓

熊從水溝跳出來！日女遛狗遭猛撲「頭頸全抓傷」濺血逃命

晚宴槍手最新影片曝光！4秒衝過安檢開槍　特勤中彈還擊5槍

日動物園員工焚妻屍後「微笑上班」！與同事說笑　冷血畫面曝

翁山蘇姬已轉居家軟禁？緬甸軍政府罕見釋照片　兒質疑生死不明

東京預約困難店「NO CODE」登台　主打歐陸料理融合日本調味

古林睿煬確定回歸！5月2日先發迎戰歐力士

成大醫院院長交接！許耿福接棒　承先啟後邁向醫療新里程

中職3、4月投打MVP出爐！江承諺壓制力驚人　范國宸OPS近1成亮點

金門「浯島迎城隍文化季」開跑　5／28遶境掀高潮

60歲「最美小龍女」李若彤遊蘇州　頂復古波浪捲造型穿旗袍逛古鎮

桃園警攔查自小客！駕駛開門襲警　原來車上3人全是失聯移工

伊朗外長「繞過總統」聽命革命衛隊　傳總統、議長尋求撤換

「金塊殺手」麥克丹尼爾斯轟季後賽新高32分喊話：一點都不會累

5月桶裝瓦斯價格不調整　中油已吸收25億元

【Double kill】女騎士突左切被追撞穩住繼續騎　下秒又跟對向撞車

國際熱門新聞

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

晚宴槍手最新影片曝光　4秒衝過安檢

即／王毅通話盧比歐！直指台灣是最大風險

旭山動物園員工殺妻焚屍　8年前受訪畫面曝

美股大漲790點　標普、那指創紀錄新高

算數算到床上去　美教師「激戰男學生」多次　

伊朗放話：用痛苦回擊美軍轟炸

柬埔寨詐團千人暴動！　3園區失控軍隊實彈鎮壓

晶片勝過酒吧　台灣人均GDP超越西班牙

99℃瀝青爆出　工人瞬間活埋

即／焚化爐發現人體組織！日動物園員工焚屍

川普想牽手　梅蘭妮亞「秒甩開」尷尬畫面曝

伊朗最高領袖嗆「美軍輸得很難看」

化學老師瞞家人赴瑞士安樂死　母聽死訊崩潰

更多熱門

相關新聞

以色列：可能很快恢復對伊朗軍事行動

以色列：可能很快恢復對伊朗軍事行動

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）4月30日警告，雖然以色列支持美國對伊朗的外交努力，但可能很快就需要再次採取行動，以消除伊朗所構成的生存威脅。在此之際，大批軍事裝備正密集湧入以色列，光是過去24小時內，就有約6500噸的彈藥與作戰車輛送達，顯示以色列正為衝突做準備。

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

川普威脅撤駐歐美軍　點名德義西

川普威脅撤駐歐美軍　點名德義西

美軍不撤了？　美防長拋法律新解引爆違憲

美軍不撤了？　美防長拋法律新解引爆違憲

伊朗最高領袖嗆「美軍輸得很難看」

伊朗最高領袖嗆「美軍輸得很難看」

關鍵字：

伊朗外交部長革命衛隊

讀者迴響

熱門新聞

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

即／台南84歲婦雙刀砍死91歲病姐遭收押

踢爆老師喝花酒！裸照沒馬賽克要賠7萬

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS

林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網全哭了

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

元陽巴士墜谷致7死12傷　多人遭甩出車外

女警車禍身亡畫面外流　南警急追來源

獨家／三立美女主播曾鈴媛驚傳婚變　「前夫違背法律三月離婚」

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

味全龍巴士國道擦撞引關注

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

更多

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面