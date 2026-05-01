王俐人大尺度直播遭酸！10年好友力挺「不偷不搶，做錯什麼？」

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



記者施怡妏／綜合報導

SWAG成人版綜藝競技直播《華語AV復興大作戰》上週末話題不斷，女星王俐人因穿睡衣賣吹風機，激凸、露奶引爆百萬點閱率，大尺度畫面引發網友兩極評價。對此，資深媒體人狄志為聲援，王俐人並未違法，也沒有傷害他人，只是選擇用自己的方式工作賺錢，「不偷不搶，請問做錯了什麼？」

資深媒體人狄志為在粉專發文，與王俐人認識超過10年，過去常在攝影棚碰面，也曾到她家拍攝節目，「老實說，一開始不想聊，不是因為敏感，而是跟Lisa認識」；不過，他思考後仍決定說出看法，既然認識，那有什麼不能寫的？

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狄志為談舊識 盼外界換角度看



狄志為表示，許多人只看到她穿著清涼直播、被男性按摩，或穿睡衣賣吹風機，就急著批評「年紀一把還這樣」、「演藝圈混不下去才賣弄風騷」。他不禁感嘆，「媒體圈待久了，我很清楚，一個藝人會走到今天這一步，一定有很長的故事」。

狄志為透露，王俐人過去雖然拍過寫真集，但剛出道時並不是走性感路線，因在國外長大、學歷亮眼，被定位為氣質型藝人；王俐人後來歷經投資餐廳、疫情衝擊，加上替朋友擔保而背債等情況，很多不是一句「她自己選的」可以講完的。

▲狄志為PO文力挺。（圖／翻攝自狄志為FB）



強調選擇不該分高低 喊話王俐人繼續加油



狄志為反問，若王俐人今天是開餐廳、做團購、接業配或直播帶貨，外界是否還會放大檢視？「為什麼一樣是工作，有些選擇就比較『體面』，有些就比較『需要被檢討』？」狄志為強調，王俐人沒有違法，也沒有傷害任何人，「說穿了就是用自己的方式在賺錢、或是在做她快50歲，一直想做，但是沒有做的事。你可以不認同，但很難說她做錯了什麼。」

狄志為直呼「講白一點，演藝圈本來就不是一條直線」，雖然王俐人的轉型有點「刺眼」，但不代表不合理，反而認為王俐人願意走這一步，某種程度也是一種很真實的面對，「還好她的心理素質很強大，不去管那些酸民，甚至還說露自己的『奶』又怎樣了，不喜歡就不要看！」最後他也隔空送暖，向王俐人喊話「辛苦了，加油。」