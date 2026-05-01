母親節最暖守護！消防員進社區教防火　讓媽媽安心過節

▲消防人員前往左鎮區母親節活動現場，進行居家防火宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節將至，與其送花送禮，不如送上一份最實在的安心，台南市消防局第四救災救護大隊左鎮分隊於1日上午10時，前往左鎮區老人活動中心母親節表揚活動現場，進行居家防火宣導，透過實務教學與互動說明，提醒民眾在溫馨團聚之際，也別忽略潛藏的居家安全風險。

此次宣導聚焦在節慶期間常見的火災隱憂，包括廚房烹煮時「人離火未熄」導致乾燒，以及延長線使用不當引發電氣火災等問題。消防人員現場示範滅火器操作，並推廣住宅用火災警報器（住警器），希望從預防端著手，降低意外發生機率。

台南市消防局第四救災救護大隊大隊長蔡國保表示，母親節前後許多家庭忙於準備餐點，常因與家人聊天而短暫離開廚房，導致鍋具乾燒釀災，因此強調「人離火熄」是最基本也最重要的原則；若不慎發生初期火警，應保持冷靜，依照滅火器「拉、瞄、壓、掃」口訣進行初步撲救。

消防局長楊宗林也指出，「最好的母親節禮物就是居家平安」，呼籲民眾務必於住家各空間裝設住警器，爭取火災發生時的黃金逃生時間，同時應定期檢視延長線使用狀況，避免多種高功率電器共用，並落實「五不一沒有」用電原則，從日常細節降低風險。

消防人員也提醒，「五不一沒有」包括：電器不超過負載、電線不綑綁、插頭不潮濕、周邊不放可燃物、電源不長期插著，以及沒有安全標章的電器不使用，這些看似簡單的習慣，往往就是守住安全的關鍵。