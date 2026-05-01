古希臘奧祕！奇蹟之樹能過濾自來水98%塑膠微粒　效果超越明礬

▲被譽為「奇蹟之樹」的辣木，最新研究顯示，能有效過濾自來水中超過98%的塑膠微粒。（翻攝自https://www.nature-and-garden.com/）

圖文／鏡週刊

被譽為「奇蹟之樹」的辣木，不僅以豐富的營養價值與療癒功效聞名，根據最新研究顯示，它在解決現代環境危機上也有驚人突破，能有效過濾自來水中超過98%的塑膠微粒。1項由巴西與英國科學家組成的團隊今年4月發表研究指出，這種生長快速的樹木種子萃取物，在淨化飲用水塑膠微粒表現上，完全不亞於目前常用的工業化學物質。

《CNN》報導，事實上，利用辣木淨化水質並非新技術，聖保羅州立大學教授阿德里亞諾（Adriano Gonçalves dos Reis）表示，早在古希臘、羅馬與埃及時代就有使用紀錄。研究團隊投入10年的時間研究種子中的「混凝劑」作用，這種特質能讓水中的細小雜質黏合以便過濾。面對全球飲用水普遍遭受污染現狀，研究人員特別針對危害程度較高的塑膠微粒進行測試。

實驗結果顯示，對於直徑僅約人類頭髮四分之一細的塑膠微粒，辣木種子的過濾效率高達 98.5%，其成效與傳統化學物質明礬相當，在鹼性水質中的表現甚至更加出色。

更重要的是，相比於可能具備神經毒性且會產生大量污泥的鋁藥劑，辣木種子具備可再生、可生物降解且低毒性的環境優勢。藥學專家馬修（Matthew Campen）對此指出，這種天然替代方案若能取代含鋁過濾系統，將能提供更廉價且具永續性的解決方案，同時減少採礦對環境的破壞。

儘管前景看好，但技術規模化仍面臨挑戰。目前實驗數據顯示，1顆辣木種子大約能處理10公升的水，若要應用於高流量的大型城市供水系統，將需要極為龐大種子供應量，因此現階段可能更適合小型社區或化學藥劑取得困難地區。

此外，種子使用後殘留的有機物處理，以及對更細微的奈米級塑膠是否同樣有效，仍需後續研究進一步釐清。隨著人類暴露在塑膠微粒環境的趨勢日益嚴重，這項來自大自然的過濾方案，無疑為未來幾十年的環境挑戰提供了一個極具價值的應對方向。



更多鏡週刊報導

「令和峰不二子」球場火辣擺拍！大UU曲線畢露 球迷讚：輸球也甘願

打破王室框架！凱特王妃慶15週年「水晶婚」 一家五口草地曬幸福

王俐人轉戰SWAG快樂嗎？命理師通靈揭她內心痛苦 斷言「自刑慘況」：沒時機命