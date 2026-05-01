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備戰2026！國民黨、民眾黨合作延續包圍中央　民進黨拼翻轉藍天

▲▼ 立委沈伯洋出席松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委沈伯洋預計將代表民進黨參選台北市長。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖、鄭佩玟、陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉11月28日登場，藍綠白三黨縣市長22縣市長提名人選幾乎底定，僅剩少數爭議選區持續謀求黨內共識。民進黨部分，目前僅剩台北市、新竹縣人選尚未確定，北市沒意外將由沈伯洋上陣，近期已低調拜會各派系、與議員座談，僅差最後黨內程序；新竹縣部分，隨著藍營整合順利，本被看好有望一搏的鄭朝方突縮手，仍有待綠營內部協調。民眾黨部分，與國民黨合作，預料可續保唯一執政縣市新竹市。國民黨則力拼延續「地方包圍中央」，以北中四都為首，設法突破南部弱勢選區。

▲▼2026九合一大選三黨縣市首長提名狀況。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

▲2026九合一大選三黨縣市首長提名狀況。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

在藍營部分選區陷入提名亂流時，民進黨的佈局進度相對穩健不少，全台縣市長選將都已就定位積極勤跑基層爭取勝  選。黨內評估，除固守現有5個縣市外，也把目標鎖定搶下選情相對穩定的宜蘭、嘉義市、彰化縣與新北市。

在台北市部分，立委沈伯洋已篤定將披掛上陣。據指出，沈伯洋在3月底前後接獲賴清德電話徵詢，賴也致電給北部民代、輔選要角告知。

在新竹縣部分，向來被視為綠營極艱困選區，本來評估藍營分裂、加上鄭朝方擔任竹北市長的好評價，鄭有望拼「藍天換綠地」。但隨著國民黨初選落幕、藍營內部力拼整合，傳出鄭朝方參選意願直線下降，希望先爭取竹北市長連任，也驚動黨內高層。甚至總統賴清德多次親自勸進，鄭仍表達沒有意願。鄭朝方當時表示，「黨中央會在通盤考量後做出決定，並選出最具競爭力的人選。一旦有進一步消息，會第一時間向大家說明」。

花蓮縣議會議長張峻3月初在縣議會無黨籍政團聯盟、國民黨媒體人何啟聖等人陪同下宣布參選下屆花蓮縣長。將對決國民黨提名的傅崐萁人馬吉安鄉長游淑貞，以及縣議員魏嘉賢。張峻強調，現在並非政黨問題，也不排除未來跟魏嘉賢合作整合。

對於張峻宣布參選，民進黨花蓮黨部則表示，花蓮民進黨不能只為考慮到自己的黨派，要做對花蓮好的事，支持一位能帶來改變花蓮的人。

但是否與張峻合作，民進黨內也陷入長考，考量花蓮當地政局，花蓮黨部力主與張峻合作，當然是推翻傅式王朝最佳解；但也有綠營人士考量，還是應該在花蓮提名黨籍候選人，最終在兩派拉扯下，民進黨傾向不提名，禮讓張峻方式，至於如何合作就隨選戰發展應對。

民進黨的另一個難題是澎湖縣長陳光復。陳光復本已獲得提名爭取連任，不料卻於今年大年初一跌倒昏迷，至今仍未出加護病房。陳受傷打亂黨內選舉布局，由於陳的病況未明，一度傳出民進黨將改徵召馬公市長黃健忠，不過也未有進一步消息，至於陳妻吳淑瑾是否代夫出征，目前也都還是未定之數。

▲▼花蓮議會議長張峻現身挺罷團護台大遶境。（圖／反共護台聯盟提供）

▲民進黨在花蓮擬與花蓮縣議長張峻合作。（圖／反共護台聯盟提供）

儘管丟失中央執政權多年，但國民黨手握全台15個執政縣市，維持地方包圍中央局勢，是向民進黨政府叫板的重要資產。2026年選舉將到，國民黨勢必設法延續此優勢，藍營人士評估，6個尋求連任的選區可望順利連任，至於另外9個將換手縣市，某些地方存在不少隱憂。

尤其彰化縣部分，剪不斷理還亂，外界難以介入謝家的家庭糾葛。民調穩定領先的謝衣鳯仍未放棄參選，接連開嗆黨主席鄭麗文，稱自己是藍白認為最強的參選人。而鄭麗文日前已表態彰化縣採直接徵召，盼以此作為團結黨內的契機；她還說，已經跟謝家溝通多次了。

嘉義市部分，藍白經民調初選後共推前民眾黨立委張啓楷，但聲勢遠低於資深綠委王美惠，即使藍白合力，地方評估勝算仍然不高，2026年民進黨拿下嘉義市幾成定局。

至於目前非藍營執政的7個選區，除了確定禮讓民眾黨的新竹市，以及可望重新回到藍營手上的金門縣，其他5個南部直轄市或縣市都難有樂觀本錢。

立委柯志恩二度戰高雄，但據藍營人士透露，過去被視為鐵桿綠的宮廟、地方社團系統已悄悄鬆動，柯近期頻繁拜會、受邀出席活動，能否更拉近與選民的距離，成為打敗對手賴瑞隆關鍵之一。至於台南市及屏東縣，國民黨仍相當悲觀，認為難以撼動綠營票倉；澎湖縣選情則處於「藍營確定人選、綠營內部糾結、無黨籍分流」的膠著狀態。

▲國民黨正式提名徐欣瑩投入新竹縣長選舉。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨提名徐欣瑩投入新竹縣長選舉。（圖／記者林敬旻攝）

至於民眾黨方面，2026年在議員選舉採取精兵策略，縣市長方面則和國民黨策略合作。尋求連任的新竹市長高虹安雖因涉助理費案退黨，但仍與民眾黨緊密合作，全力確保竹市能延續執政。嘉義市長方面，兩黨透過民調方式，推派張啓楷代表參選，新北市民調結果在日前出爐，由李四川代表參選，宜蘭縣部分預計近期公布結果。

▲▼（業配）新竹市115年度婦女節慶祝活動暨婦女福利措施宣導記者會-高虹安。（圖／記者周宸亘攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者周宸亘攝）

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