潑6公升汽油恐嚇妻！還嗆「女兒太吵踢下車」　家暴夫判刑6月

▲桃園市徐姓男子今年1月持6公升汽油朝妻子住處前狂撒，企圖縱火恫嚇。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子與妻子相處不睦，甚至還會家暴，桃園地院於去年10月核發保護令，徐男仍於今年1月間，手持6公升汽油桶找至妻子住處理論，2人口角後，徐男朝妻子住處前潑灑汽油恫嚇，妻子嚇得報警處理；桃園地院審理後，依2項恐嚇危害安全罪，判徐應執行有期徒刑6月，可易科罰金，全案仍可上訴。

檢警調查，徐姓男子於今年1月4日晚間至妻子住處，還帶著裝滿6公升汽油的塑膠桶前往妻子住處理論，2人發生激烈口角，徐男暴怒之餘，竟朝住處前停放機車、盆栽與雜物潑灑汽油恫嚇，意圖縱火恐嚇妻子，妻子嚇得報警處理。

此外，徐男還於去年10月8日晚間，駕駛自小客車搭載2兒女離開妻子住處，隔日陸續透過LINE傳送「無所謂，女兒昨晚太吵，路邊就踢下車了」、「你必須為自己不聞不問付出代價」、「要帶2個小朋友一起去跳海」等語恫嚇妻子；桃檢認為，被告徐男涉犯恐嚇危害安全、預備放火燒燬現有人所在之建築物等罪嫌，將他起訴並請法院從重論處。

桃園地院審理時，被告徐男否認恐嚇等犯行，法官依據檢警提供相關事證，確認被告有藉本案恐嚇及潑灑汽油等言行，使告訴人擔憂害怕之目的，主觀上具有恐嚇之犯意甚明；法官審酌，被告與告訴人為夫妻，竟恫嚇告訴人，使其心生畏怖；衡量被告犯後態度、犯罪動機，考量告訴人對本案量刑意見等，法官審結依恐嚇危害安全罪，共2罪，應執行有期徒刑6月，可易科罰金，以新臺幣一千元折算一日，本案還可上訴。

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