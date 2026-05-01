同學邀喝酒設局！2少女慘遭5男公司餵毒性侵　他逃13年仍被重判

▲5惡狼性侵2少女，通通落網判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名吳姓男子在2011年間夥同4名男同事，將2名16歲少女誘騙回公司後，引誘她們服用毒品，再趁她們意識模糊難以抵抗，輪流壓制侵犯得逞。全案經審理，其中3男分別依加重強制性交等罪處9到11年不等，1名涉案少年則處3年徒刑、緩刑5年。吳男則逃亡13年才遭逮，一審被依加重強制性交罪，處10年6月徒刑，吳男上訴後，花蓮高分院審酌他和其中1名被害人調解，改判9年6月，吳男再上訴被駁回，全案定讞。

判決指出，吳男與李、余、江姓男子以及16歲朱姓少年同為某人力公司員工，2011年間，5人於深夜一同到PUB飲酒，其中朱姓少年打電話給國中同學小美(化名)，邀請小美和朋友花花(化名)一同來飲酒助興，2少女便搭計程車前往赴約。

眾人喝酒歡唱到凌晨3點，李男見2少女已有酒意，偷偷向其他人提議「我們等一下要回公司玩K，然後把她們上了」，眾人同意後，便分別跟2少女誆稱另一人已答應要到朱姓少年住處參觀，想找她陪同一起去，2少女聽了都不疑有他，和5名男子先後回到人力公司。

2少女到場時，李男已將三級毒品愷他命研磨成粉狀，以香菸分給每個人施用，再趁2少女用毒後意識昏沉，先將花花帶往5樓房間，由朱姓少年、李、吳、余男輪流壓制性侵，吳男接著將小美帶到4樓房間性侵，再由其他人輪流侵犯。2少女直到藥效過後，才一同搭計程車逃離，並報警處理。

案經審理，李、余、江依加重強制性交等罪，分別處11年、10年、9年，朱姓少年則處徒刑3年，緩刑5年確定。吳男卻逃避刑責，逃亡了13年後，才被通緝到案，法官審酌吳男在逃亡期間沒有其他犯罪紀錄，並在最終坦承犯行，認為他已有悔悟，依他犯2人以上共同以藥劑強制性交罪，處10年6月徒刑。吳男和其中一名被害人調解並上訴，花蓮高分院改判他9年6月徒刑，吳男再上訴被駁回。全案定讞。

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