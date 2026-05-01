攀素密達山高山症發作　空勤黑鷹馳援...吊掛下山急送醫

記者李陳信得／台中報導

臺中市和平區素密達山屋傳出有山友高山症發生，台中市消防局接獲求援後，立即連繫梨山消防隊整裝待發，並同步申請空勤直升機協助救援，在今(1)日上午09:25飛抵素密達山屋將患者吊掛上機後，飛往清泉崗基地由救護車送醫救治。

▲▼山友攀登素密達山疑似高山症發作請求救援，空勤直升機今上午將患者吊掛送醫救治。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）





台中市消防局昨(30日)接獲報案，指有山友在素密達山屋有一名年約46歲的陳姓登山客，因途中疑似高山症發作，有嘔吐、胸悶及呼吸喘情況請求協助。勤指中心立即連繫梨山消防隊整裝出發，並同步申請空勤總隊支援。空中勤務總隊臺清泉崗駐地第二大隊， 於今(01 )日上午接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行臺中市和平區素密達山屋陳姓申請空中救援。

空勤黑鷹直升機編號NA -709號機，前往執行任務，於08:55時臺中機場起飛，爬升至12000 呎定向目標區，於09:16 時抵達素密達山屋目標區，經空偵確認場地幅員及周邊狀況後落地，由特搜隊員黃正唐出艙協助待救人員吊掛上機，09:25 時完成救援，起飛定向CCK，於09 :50 時返回清泉崗基地降落，後送傷患下機並由救護車轉送醫院治療。