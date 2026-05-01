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日本解禁武器出口！　烏克蘭大使曝「可望獲得軍援合作」

▲▼烏克蘭駐日本大使盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）。（圖／路透）

▲烏克蘭駐日本大使盧托維諾夫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭駐日本大使盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）透露，日本放寬武器出口管制，為未來的談判開啟道路，可能讓東京有朝一日能夠提供軍事裝備，協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。他在1日刊出的《路透社》專訪中表示，「這讓我們得以展開對話，理論上是往前邁進的很大一步。」

烏日命運相連　出口鬆綁有例外

報導指出，日本首相高市早苗上週放寬武器出口禁令的舉動，不僅是該國背離戰後嚴格和平立場的最新轉向行動，隨著烏克蘭及中東衝突對西方武器生產造成壓力，更是引發各界廣泛興趣。

儘管這項改革仍維持對衝突地區的出口管制原則，但允許「符合東京安全利益」的例外，而基輔正是希望從中獲益。

▼日本研發的新型武器「電磁砲」。（資料照／日本國海上自衛隊官網）

▲▼日本近年積極研發新型武器「電磁砲」，近期將在海上進行試射。（圖／日本國海上自衛隊官網）

面臨中國日益增強的軍事力量，日本將烏克蘭命運與自身命運關聯在一起。日本領土延伸至台灣僅約110公里，東京擔心任何北京試圖奪取台灣的努力，都可能導致該國捲入衝突。2022年烏俄戰爭爆發不久後，時任日本首相岸田文雄就警告，「今日的烏克蘭，可能就是明日的東亞。」他批准了二戰後日本最大規模防務擴張，該計畫在高市早苗去年10月上任後更是加速推動。

高市早苗尚未公開支持對烏克蘭出口軍武，但她去年11月曾在通話中向烏克蘭總統澤倫斯基表示，「日本與烏克蘭站在一起」，並且支持盡快「實現公正且持久和平的努力」。

盧托維諾夫直言，「如果烏克蘭淪陷，將會引發大規模骨牌效應。這就是為什麼，從我們的安全角度來看，印太與歐洲大陸是不可分割的。」

▼烏克蘭攔截無人機。（圖／路透）

▲▼烏克蘭攔截無人機。（圖／路透）

烏日怎麼做？雙邊合作互利

盧托維諾夫表示，由於日本國內對防衛出口議題高度敏感，烏克蘭行事格外謹慎。正如其他著眼日本軍事裝備的國家一樣，烏克蘭必須與日本達成國防與設備技術轉移協議。日本已與德國、澳洲、菲律賓及越南等18國達成此類協議。

此外，日本或許可以出資協助烏克蘭研發本土防空系統，減少對供應日益短缺的美製愛國者飛彈的依賴，「我們擁有生產所需的所有工業能量，但我們需要投資與資金。」

盧托維諾夫接著透露，目前也正在討論日本加入北約「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制的可能性。該計畫迄今已向基輔提供逾40億美元的美製裝備與彈藥，澳洲及紐西蘭去年成為首批加入的非北約國家。

最後，日本企業也可望協助烏克蘭多元化其無人機電子元件來源。根據烏克蘭智庫「蛇島研究所」（Snake Island Institute）2025年報告，中國製造零組件長期主導著該國無人機製造。

高市政府計畫今年推出一項國防戰略與軍事採購計畫，預期大量增加空海陸無人機的數量。而烏克蘭無人機製造商SkyFall表示，其產能目前已經能夠出口。盧托維諾夫強調雙邊合作的互利性質，「日本的技術加上烏克蘭的實戰經驗，如果兩者能夠結合，將會是一款頂尖產品。」

 
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