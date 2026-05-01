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91歲婦久病！84歲妹「雙刀殺姐」內幕曝　割頸奪命血濺滿屋

▲台南中西區發生長照人倫悲劇，84歲婦人涉嫌殺害91歲姊姊遭羈押。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南中西區發生長照人倫悲劇，84歲婦人涉嫌殺害91歲姊姊遭羈押。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市29日凌晨驚傳人倫悲劇！84歲葉姓妹妹疑因長年照顧壓力，加上91歲姊姊病痛纏身萌生輕生念頭，竟涉嫌持水果刀與菜刀割頸致姊姊死亡，事後主動通知親人。全案依殺人罪移送偵辦後，檢方向法官聲請羈押，台南地院30日上午10時裁准羈押。

據了解，警方4月29日凌晨1時許接獲報案後，趕抵中西區一處大樓，發現91歲葉姓女子已明顯死亡，頸部有刀傷，現場無打鬥痕跡，屋內滿是血跡，84歲葉姓妹妹在場神情平靜，警方隨即將其帶回偵訊。

▲台南中西區發生長照人倫悲劇，84歲婦人涉嫌殺害91歲姊姊遭羈押。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，姐妹兩人多年來同住，彼此扶持生活，依賴退休金及老人年金維生，今年3月，姊姊曾因跌倒受傷，導致行動更加不便，生活起居幾乎全由妹妹一手照料。

據指出，案發前一晚，91歲姊姊疑因長期病痛難耐，加上不忍拖累年邁妹妹，向對方表達輕生念頭，84歲妹妹疑因身心俱疲而動手，釀成悲劇。

檢察官偵訊後，認為葉姓婦人涉犯殺人重罪，且有滅證及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。警方呼籲，若家中有長期照護壓力，可向社政或醫療單位尋求協助，避免憾事發生。

台南地院指出，葉姓被告經訊問後，坦承犯行，並有羈押聲請書所附證據資料佐證，涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，審酌殺人罪為重罪，畏罪逃避追訴、審判程序的可能性甚高，有相當理由認被告有逃亡之虞，而具羈押原因；依卷內事證，被告有滅證之舉，如果被告交保在外，極有可能湮滅證據，有相當理由足認被告有湮滅證據之虞，而具羈押原因。參酌被告本案犯行危害社會治安的程度，對被害人所生損害及其公共安全所生危險，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告之人身自由私益及防禦權受限制之程度，認本案無從僅以具保等方式替代羈押，有羈押之必要，應予羈押。

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