想去日本玩！女大生下海做酒店...3度嘿咻人夫　分手被扁還挨告

▲女大生為了出國旅費到酒店打工、交往人夫，挨告後要賠20萬。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名女大生小芸(化名)為了籌日本旅遊的旅費，趁著暑假到酒店打工，進而認識男客阿偉(化名)並交往，不久小芸雖得知阿偉已婚，但為了讓阿偉兌現出錢帶她去日本玩的承諾，仍和他發生3次性關係並同遊日本，並在回台前秒提分手。沒想到小芸除慘遭阿偉暴力外，還被阿偉的妻子告上法院求償百萬。新北地院審理，法官判定小芸侵害配偶，要賠償20萬元。

判決指出，20歲女大生小芸和朋友相約，想在2025年8月底到日本旅遊，為了在短期內籌到旅費，小芸便在7月暑假期間前往酒店打工賺錢，沒多久就遇到男客阿偉瘋狂追求。兩人私下聚餐時，阿偉得知小芸到酒店工作的原由，表示只要小芸辭職，就會給她10萬元，小芸聽了馬上辭職並和阿偉交往，沒想到阿偉不給錢，改口要與小芸共遊日本，但會包辦所有旅遊花費，小芸想到自己已經沒了工作，在阿偉的花言巧語下也就答應他。

小芸對日本旅遊十分期待，沒想到出發前兩周，阿偉突然在8月4日坦承有老婆，但聲稱即將離婚，如果小芸因此提分手，他們就無法到日本玩，更不會幫她出錢。小芸害怕日本行告吹，又看阿偉一再強調很愛自己，覺得無法抗拒阿偉，便在同月7日、8日、13日和阿偉發生性行為，並在同月29日順利一起出發日本，進行6天5夜的旅行。

沒想到小芸在日本遊將結束的倒數第2日，就對阿偉提出分手，結果遭阿偉暴力相向、控制行動，直到回台後，阿偉仍持續糾纏要求復合，見小芸堅持斷絕關係，阿偉轉而向正宮坦承婚外情，希望能向小芸討回所有花費。

而正宮發現自己辛苦工作照顧家庭，丈夫卻和小芸發生性關係還四處遊玩、奢侈消費，短短2個月就花了21萬9117元，頓時覺得身心俱疲、痛苦委屈，怒將小芸告上法院，求償1百萬。

全案審理，法官認為，小芸知道阿偉已婚後，僅交往約1個月，且在正宮發現前就主動提出分手，審酌小芸還是大學生、目前沒有收入等情，判她要賠20萬元。可上訴。