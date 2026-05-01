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白藍黑三色泳衣溺水較難被發現　入夏假期海邊玩水慎防離岸流

▲不同顏色泳衣在湖水中的可見度測試。（圖／翻攝央視新聞）

▲不同顏色泳衣在湖水中的可見度測試。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

隨著天氣逐漸轉熱，大陸適逢「五一」假期，不少民眾選擇前往海邊或湖邊戲水，不過，大陸專家提醒，泳衣顏色恐影響溺水時的可見度，尤以白色、藍色與黑色為主的泳衣在水中較難被發現，容易增加搜救難度，此外，前往海邊戲水時，也須留意離岸流等潛在風險，以免發生意外憾事。

《央視新聞》報導，肯定有不少小夥伴打算去海邊、湖邊度假玩水，選對泳衣很重要，不僅要舒適好看，安全性也很關鍵，至於穿什麼顏色泳衣游泳更安全？服裝顏色可以起到一定的防護、警示等作用。想增加游泳戲水時的安全系數，泳衣的選擇很重要。

▲泳衣顏色在溺水時的可見度測試。（圖／翻攝央視新聞）

▲螢光色泳衣在溺水時的可見度較高。（圖／翻攝央視新聞）

浙江全民健身中心游泳教練俞鵬指出，白色、藍色與黑色泳衣在水中能見度較差，一旦發生溺水，較難被旁人察覺，存在安全隱患，「藍色容易與海水顏色混淆，黑色則可能與泳池底部標誌線重疊，而白色因光線折射也可能干擾岸上救援視線。」

俞鵬建議，選擇對比度較高的螢光色泳衣，有助提升在水中的辨識度，至於材質方面，錦綸搭配氨綸的泳衣較易清洗、乾燥速度快，且水中阻力較小。

除泳衣外，海邊充滿不確定的環境也暗藏風險。如遇上風浪較大或降雨時，海浪衝擊或導致下肢無力，礁石表面常附著海藻，濕滑且易跌入水中。

▲戲水遇上「離岸流」應朝海岸平行方向游離。（圖／翻攝央視新聞）

▲戲水遇上「離岸流」應朝海岸平行方向游離。（圖／翻攝央視新聞）

離岸流被視為海邊最危險的水流之一，通常以接近垂直海岸方向向外海快速流動，表面看似平靜，實際流速極快，可在數秒內將人帶離岸邊。對此，專家提醒，若遇離岸流，應避免逆流游回岸邊，改以平行海岸方向橫向游離。

針對溺水自救，大陸前世界游泳冠軍楊麗娜強調，應保持冷靜，避免大聲呼喊增加風險，可採仰漂方式維持呼吸，若水流湍急，則應順流漂浮並尋找可抓附的漂浮物，等待救援。

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