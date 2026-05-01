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侯友宜表態軍購「接近政院1.25兆版本」　綠委大讚：藍營理性派出現

▲新北市長侯友宜出席新北城市祈禱餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨內部對軍購案嚴重分歧，黨中央則力主3800億版本，副主席季麟連更揚言開除支持8千億版本的立法院長韓國瑜。新北市長侯友宜重申國防預算不低於GDP3%，趙少康公開質疑黨中央堅持3800億元的立場，綠委陳冠廷今（1日）表示，國民黨理性派的聲音正逐漸浮現，呼籲國民黨青壯派委員在下週政黨協商前站出來，支持經國防部專業評估提出的政院版本，盡速完成軍購案審議，確保台灣取得應有的軍備。

國民黨內部近期就軍購案金額出現多種版本。黨主席鄭麗文主張「3800億元加N」的方案，未獲多數黨籍立委支持；台中市長盧秀燕曾表態認為軍購案應在8000億元至1兆元才合理；侯友宜則重申兩年前競選總統時的主張，強調國防預算不低於GDP3%，與行政院提出的1.25兆元版本相近。這也是侯友宜近期首度對軍購案公開表態，立場明確與黨中央不同調。

侯友宜更呼籲軍購案盡速協商審查，「該過就要過」，專業問題應交由國防部與第一線作戰人員評估，只要能保護台灣都應全力支持。

陳冠廷表示，國防特別條例自始至終都是政院版本，是國防部以自身專業評估後提出的方案，並無所謂「民進黨版本」，各界應尊重行政權提出的全面性評估，無論是侯友宜接近政院版的立場，還是趙少康公開質問「堅持3800億要跟誰交代」，都顯示國民黨內部理性聲音正逐步浮現，這些都是重要的訊號。

然而，陳冠廷也指出，以鄭麗文、傅崐萁為首的勢力持續將國民黨往保守方向拉，已引發黨內青壯派委員的不滿。國民黨副主席季麟連甚至痛批立法院長韓國瑜「賣黨求榮」並建議開除黨籍，更突顯黨內路線對立的激烈程度。

陳冠廷分析，這場爭議的本質是國民黨內主流與非主流的路線之爭。若國民黨持續走向偏統路線，必然快速流失中間選民及知識分子的支持。他觀察到，過去許多國民黨內部的不同聲音，受制於黨主席與黨鞭壓力而不敢表態，但隨著近期黨內矛盾公開化，來自台中等重要都會區及基層支持者的理性聲音已逐漸壯大，政院版本也將因此獲得更多理性支持。

陳冠廷強調，下週即將進行政黨協商，距離協商時程已相當緊迫。政院版本經過全面性討論，美方與國防部均已明確闡述其必要性，他呼籲國民黨青壯派委員把握機會，盡速站出來支持通過軍購案，讓台灣的國防安全不再成為政黨角力的犧牲品。

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