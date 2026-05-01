雇主團體勞動節上街嗆移工福利太多　1人致詞遭民眾怒丟水球

▲台聯黨主席周倪安演講遭丟水球。（圖／台聯黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

5月1日勞動節，台聯黨、移工雇主團體發起「廢除空窗期聯盟」集會，要求改革當前看護制度，雖現在並未有太多民眾參與，台聯黨主席周倪安宣講時仍發生意外插曲，周遭到不明人士丟擲水球。台聯黨公職人員隨即與本黨幹部赴警局備案，後續將視案情發展，不排除對此暴行提告，而丟擲水球人員稍早已經落網。

近期網路瘋傳「移工懷孕月領3.9萬補助、生下的孩子可待到6歲領172萬」、「日本及香港移工懷孕需離境生產」等影片。勞動部當時就已經澄清，合法移工若有加保勞工保險，可依法請領生育給付，但絕對沒有「移工懷孕月領3.9萬、孩子待到6歲領172萬」的政策，且香港跟日本都明文規定，不得因移工懷孕予以解雇。

對此，台聯黨主席周倪安仍主張，目前請來看護外勞的雇主，家中通常都有長照長輩或幼兒要照護的需求，而他們大多都是家計貧乏的基層勞工的家庭，在工作與長照兩頭燒的情況下，有看護為他們分擔的需要。但是長久以來，勞動部藉由「就業安定費」、「外勞空窗期」等制度，懲罰台灣勞工家庭。而在今天勞動節，左派團體居然在倡議要將看護外勞納入勞保、勞退，而勞動部還表示已經納入研議！從勞團到勞動部，可說都在背叛台灣人。

周倪安表示，「聘僱空窗期」的設計，就是把外勞逃逸的責任，怪罪在台灣雇主身上。但勞動部卻不正視現在逃逸的看護外勞，藉由看護名義來到台灣，隨即著手逃逸，並透過非法仲介從事非法工作的事實。導致外勞在逃逸的空窗期期間，雇主必須家中兄弟姐妹輪流請假來照顧長輩。台灣勞工家庭的辛酸，是洪申翰這種象牙塔裡的大官沒辦法同理的。

台聯黨南部辦公室主任劉一德認為，看護雇主本身家境大多都不好了，還要被「就業安定費」剝皮，而就安基金的弊端連連，更是引起外界質疑資金流向是不是都落到「勞權蟑螂」手上了？日前勞動部已經證實，現行制度就是經營「安置中心」的勞權團體，每個月都可以藉由收容懷孕的外勞，每個月賺到上萬塊的收入。

台聯黨秘書長王銘源表示，台聯在表態力促改革外勞制度以後，接獲了太多雇主闡述被錯誤的勞動政策所迫害的血淚故事。如果勞動部繼續偏心外勞，而不以「台灣優先」，在正上繼續當左派勞團的魁儡，那麼民怨一定會懲罰執政黨。