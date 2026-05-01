獨／學雜費「調幅0.62%」5年來次高　教團：多數大學恐不敢漲

▲教育部通知115學年學雜費調幅為0.62%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前發文給各大專校院，115學年學雜費調幅為0.62%，為5年來次高。若以公私立大學每學期學雜費各以2.5萬元、5萬元計算，一年可調漲310到620元，但教育部也告知獲得補助大專校院精進校務經營計畫學校，不得調漲。私校工會表示，表面今年學雜費可調漲0.62%，但實際有能力拒絕教育部補助而調漲學費的大專校院恐怕極少。

教育部在日前發文各公私立大學，指115學年度大學學雜費基本調幅，在參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率核算，公告115學年度學雜費收費基準調整幅度為0.62％。若以公私立大學每學期學雜費各以2.5萬元、5萬元計算，一年可調漲310到620元。

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不過，比起114學年0.7％，今年0.62％調幅比去年低，但仍高於113學年0.61％、112學年的0.53％、111學年的0.44%，今年0.62％調幅為5年來次高。但相較於107學年至110學年這4個學年，調幅最低1.26%、最高2.17%，今年的調幅仍是偏低，且是連續5年調幅低於1%。

不過，該函文上也提醒，獲得「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」學校，不得調漲日間學制學雜費，同時通知各大學在6月5日前填具各學制學雜費收費基準一覽表報部彙辦。但因為全台各大學都獲得上述經費，換言之，等於是實質凍漲。

教育部則指出，因應國際局勢變動對我國高等教育帶來之衝擊，在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下推動「補助大專校院精進校務經營計畫」，114學年度已補助公私立大專校院（不含空大、台北市立大學）約16億28萬元，115學年度及116學年度將持續補助，獲補助學校114至116學年度不得調漲日間學制專科、學士、碩士及博士班學雜費，以減輕學生及家庭經濟負擔。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，「照顧學生、減輕家庭負擔」是教育部一貫的政策目標之一，執行上則是透過各種補助名義達到抑制學費的效果，「補助大專校院校務經營計劃」也不例外，是教育部以財政引導作為間接凍漲學費的手段。所以教育部表面說今年學雜費可調漲0.62%，但實際有能力拒絕教育部補助而調漲學費的大專校院恐怕極少。

尤榮輝指出，這是長久以來我國高教的運作機制，就是政府高度介入市場並透過政策手段控制供給量及價格。這種機制雖減輕家庭教育經費負擔，但當學雜費收入不及辦學成本時產生的負面效果，值得社會思考：一、公立大學過度倚賴政府補助，限制其依教育市場需求成長的創新發展能力；二、侵蝕私立大專校院財務而導致教育品質惡化、甚至倒閉退場；三、人人可輕易進入大學並取得學位，造成浪費教育資源、學位貶值。