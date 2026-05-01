抓到流血！40歲女每天「肛門」癢到無法入睡　竟是濕紙巾惹禍

▲不少人上廁所用濕式衛生紙取代傳統衛生紙。（示意圖／取自pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

不少人習慣使用濕式衛生紙，認為比一般衛生紙更乾淨衛生，但看似「升級版」的清潔方式，卻可能帶來反效果。浙江寧波一名40歲的王太太長期使用濕式衛生紙，結果出現嚴重肛門搔癢，甚至影響日常生活與睡眠，求醫後才發現問題根源竟與清潔習慣有關。

據《寧波晚報》報導，該名王太太因長期肛門奇癢難耐就醫，白天坐立難安，只能在椅子上不斷移動緩解不適，夜間更癢到難以入睡。醫師檢查發現，其肛門周圍皮膚已出現明顯病變，包括色素脫失、皮膚增厚粗糙，甚至破損滲血，呈現類似「皮革化」的狀態，顯示長期慢性刺激與抓撓所致。

進一步問診發現，王太太因本身有痔瘡問題，排便後常覺得擦不乾淨，因而養成反覆使用濕式衛生紙擦拭的習慣，直到自認「完全乾淨」才停止。醫師指出，這正是造成問題的關鍵。





▲王太太因肛門奇癢無比，導致夜晚難以入眠。（示意圖／達志）

醫師解釋，過度清潔會破壞皮膚原有的保護屏障。多種濕式衛生紙中，含有清潔劑、防腐劑等成分，長期使用會削弱肛門周圍皮膚的防禦力，使皮膚變得脆弱敏感。此外，該患者同時存在肛門括約肌鬆弛問題，導致腸液滲出，進一步刺激已受損的皮膚，加劇搔癢與發炎。

針對病因，醫師建議患者立即停止使用濕式衛生紙，改以柔軟乾紙輕壓吸乾，或以溫水清洗後輕柔擦乾，避免反覆摩擦。同時透過骨盆底肌復健訓練，改善括約肌功能，從根本減少腸液滲漏。此外，也輔以藥膏與中藥坐浴修復皮膚狀態。

經過一段時間治療後，患者症狀逐漸改善。她坦言，過去一直以為「越乾淨越好」，如今才明白過度清潔反而傷身。

醫師提醒，濕式衛生紙並非適用所有人，尤其皮膚敏感或已有肛門疾病者更應謹慎使用。人體皮膚本身具備防禦機制，過度清潔反而會打破平衡。若出現持續搔癢等不適，應及早就醫，從生活習慣與身體機能全面檢視原因，避免小問題演變成長期困擾。