美軍飛彈驅逐艦希金斯號火災　電力推進系統癱瘓

▲美國驅逐艦希金斯號發生火災。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）4月28日在印太海域執行任務時發生火災，所幸火勢迅速獲得控制，無任何人員傷亡。官員透露，這場火災導致希金斯號電力與推進系統癱瘓。

希金斯號發生火災 原因調查中

CBS新聞報導，希金斯號是美國海軍在亞洲前沿部署的重要戰艦，關於火災起因及希金斯號當時在美國印太司令部轄區內的確切位置未披露，詳細受損情況與修復時程也沒有公布。

根據國防部官員發出的聲明稿，「希金斯號在印太海域執行任務時發生電氣火災，船員立即撲滅火勢，無人員傷亡通報，情況已獲得掌控，艦艇目前持續正常航行，原因正在調查中」。

美國海軍把這起事件列為電氣故障，也代表這次並非發生大規模火災，而是船艦某個發電機短路。火勢僅限於單一設備，未進一步蔓延。

希金斯號隸屬第七艦隊 母港橫須賀

希金斯號以日本橫須賀為母港，隸屬美國海軍第七艦隊（7th Fleet）前沿部署的一部分，是美國印太司令部的關鍵戰力之一。根據AIS Marine船舶數據，希金斯號今年2月停靠在新加坡。

希金斯號以越戰老兵希金斯（Marine Col. William Higgins）命名。他於1988年2月在黎巴嫩南部執行聯合國維和任務期間，遭與真主黨有關聯的武裝分子綁架，歷經酷刑與審訊後遇害，遺體於1991年12月在貝魯特街頭被發現。

希金斯號失火並非近期個案。此前，航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）也曾發生小型火災，造成8名水兵受傷；另一艘航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）的洗衣房也發生火災，致使2名水兵受傷。