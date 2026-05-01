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社會 社會焦點 保障人權

4月嬰趴睡3hrs「臉色發紫」窒息亡　二寶媽過失致死判拘50天

▲▼嬰兒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中一名江女讓自己年僅4個月大的兒子趴睡，結果男嬰窒息身亡，江女被判拘役50日。（示意圖／Pixabay）

記者許權毅／台中報導

台中市一名江女照顧年僅4個月大的廖姓兒子，孰料去年母子倆在床墊上睡覺時，男嬰姿勢呈現趴睡，口鼻又被棉被給遮住，江女3小時後才發現兒子臉部發紫，嚇得趕緊報案，仍舊不回一條小生命。檢方依過失致死罪嫌將江女起訴，法院判拘役50日。

檢警調查，去年1月20日，江女跟兒子在台中市霧峰區住處睡覺，明知男嬰年僅4個月大，沒有自行翻身能力，若將男嬰放在軟性物堆之床墊上睡覺時，應注意嬰兒應要呈現仰睡，適時查看照料，維持嬰幼兒呼吸道順暢，避免發生窒息危險。

不過，江女與男嬰一同睡去，直到3小時後，江女從睡夢中起來，才發現兒子口鼻遭棉被遮住，左手摀住臉部，臉色發紫，嚇得趕緊通報119將兒子送往亞大附醫搶救，無奈經院方搶救，仍宣告不治。

檢方解剖男嬰遺體後認定，男嬰死因為呼吸道阻塞（口鼻遭棉被覆蓋）導致窒息而亡，認定江女涉犯過失致死罪嫌。

法院認定，廖姓男嬰是江女第二個小孩，也是具有正常智識能力之人，明知男嬰年僅4個月大，沒有自行翻身能力，竟讓孩子趴睡在成人床墊上，導致被子蓋至男嬰肩膀處，當時也無任何不能注意情事，過失責任甚明。

中院考量，江女否認犯行，考量是一時失慮痛失至親，且案發後甚為悲痛，江女身為人母，本就不願發生本案憾事，依照過失致死罪判處拘役50日，可易科罰金。

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