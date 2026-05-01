連假飛日本「抵達才知黃金週」人潮擠爆　超崩潰！內行曝人少地區

▲許多人喜歡到日本旅遊。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日本黃金週於4月29日開始，為期8天，是當地旅遊旺季，各大景點、車站與餐飲店經常湧入大批人潮。一名台灣遊客近日臨時飛往日本，抵達後才發現正好碰上黃金週假期，原本期待放鬆旅行，卻一路被人潮包圍，崩潰直呼像是走進「大型排隊現場」，去到哪都要排隊，貼文掀熱論。

臨時飛往日本 抵達才發現是黃金週



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網友在Threads發文，臨時飛大阪一趟，才發現現在正好是黃金週時段，到處都是人，「人！真！的！塞！爆！走到哪都像在排隊人生，景點爆、電車爆、餐廳也爆」，原本以為是快樂出國放鬆，沒想到卻變成大型排隊現場。

眼看旅遊品質受到影響，她忍不住上網求助，希望有人能推薦「稍微避開人群」的地點，否則真的有種快被人潮淹沒的感覺，「在有點崩潰但又不想浪費這趟旅程，目前在關西一帶拜託大家救救我。」

貼文一出，網友建議前往冷門或郊區地點，例如仙台、和歌山、滋賀或三重等地；另有人推薦自然系行程，像是熊野古道或海景地區，能放慢步調。

還有在日本的網友分享，「今天和歌山也沒人」、「今天去富士山御殿場，其實人潮也還好，可能這三天都有下雨，看到富士山美景可能有點難」。也有人提到，關西是首相的故鄉，因此人潮特別多，其他地區狀況還好，「在東京感覺很冷清欸」、「今天去上野也還好」、「福岡人不多，逛起來很舒服」。