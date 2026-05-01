女警鄭詠心車禍亡！　黃偉哲赴靈堂上香：會給予最大的協助

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市警局育平派出所28歲女警鄭詠心4月28日清晨騎車外出時，遭20歲的戴姓女大生騎機車從後方猛力追撞，導致鄭重心不穩摔倒、遭遊覽車輾過當場死亡。由於鄭女表現優異、樂觀開朗，且有一已論及婚嫁的男友，幸福的生活瞬間破碎，引起社會高度關注。今(1日)台南市長黃偉哲前往靈堂上香悼念，承諾將會全力關懷，給予家屬最大協助。

▲女警鄭詠心不幸遭輾斃，台南市長黃偉哲前往靈堂上香。（圖／記者林東良翻攝）

回顧案件經過，鄭女28日清晨騎車從男友住處離開，打算返家幫忙照顧姊姊的孩子，沒想到6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方的戴姓女大生追撞，當場人車倒地，又遭閃避不及的遊覽車輾過，不幸身亡。而肇事的戴女案發第一時間竟是關心自己的車損，對已經倒地遭輾過的鄭女不聞不問，甚至至今未有一句道歉，令家屬無法諒解，也引起社會輿論激烈撻伐。

今市長黃偉哲前往鄭女靈堂上香，表示這是一件非常不幸的事情，2個年輕人、2個家庭都因為這樣破碎了，「是我們覺得特別無法理解，而且無法接受的，怎麼樣的情形讓一個人在肇事之後還能夠首先不去關懷人命，而是關懷她的車損，這是我們很難理解的。」

黃偉哲說，家屬的部分，已請警察局全力協助，後續法律責任的部分，市府一定會全力支持，「不僅是因為詠心是我們的員警，也是因為這樣子的一個情形實在讓很多人都無法接受，也希望這是最後一件。」黃偉哲表示，對於台南市員警的部分，應該給予最大的保障，不管是他在執勤的時候、或是日常生活中，市府皆會給予最大的協助。