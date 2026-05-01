日擬恢復「大將」、「大佐」職銜　陸外交部：沉迷軍國主義舊夢？

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

針對日本政府計畫於年內提交草案，恢復二戰時期日本軍隊的「大將」、「大佐」等軍銜稱謂，大陸外交部發言人林劍於4月30日例行記者會表達強烈譴責。林劍指出，此舉是在制度與認知層面搞突破，是對受害國人民「傷口上撒鹽」，並質疑日方「是否仍沉迷於軍國主義舊夢？」

大陸外交部昨4月30日舉行例行記者會。有記者提問，「據報導，日本已敲定修改自衛隊官階名稱的方案，恢復二戰結束前日本軍隊的『大將』、『大佐』等稱謂。日方稱旨在『營造具有榮譽感的工作環境』。發言人對此有何評論？」

發言人林劍表示，1954年日本自衛隊成立時廢棄舊軍稱謂，意在切斷與舊軍隊的歷史聯繫，體現和平憲法精神，「可以看出銜級名稱對日本而言並非技術問題」。

林劍嚴厲批評，近年來日本安保政策不斷朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，早已戳破「和平國家」的自我標榜。他指出：「如今日方又謀求恢復二戰時的軍銜稱謂，並且堂而皇之地以『榮譽感』為由，這是在制度與認知層面搞突破，也是在受害國人民的傷口上撒鹽。」

「我們不禁要問，日方是否仍沉迷於重溫軍國主義舊夢？所謂的『榮譽感』究竟又指的是什麼？」林劍說。

最後，林劍重申，日本「新型軍國主義」成勢為患，已對世界的和平穩定構成現實威脅。他強調，包括中國人民在內的國際社會正義力量都應當對此高度警惕，堅決維護二戰勝利成果，絕不讓歷史悲劇再度上演。