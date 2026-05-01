知名房仲陳泰源帶看慘被毆打...奮力抵抗才脫困　他懷疑：遭詐團報復　

▲陳姓房仲遭打出面還原過程，並表示可能是因為聲援詐騙被害人遭報復。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區環河南路二段在4月底發生一對情侶找房仲租屋，但是其中男子卻認為房仲偷瞄女友，導致男子大為光火，直接在看房子時就捶打房仲，最後與女友悻然離去，房仲表示，這背後可能是一場陰謀，因為曾經在網路上聲援詐屋案被害人，所以可能因此遭報復。

警方調查，37歲的徐姓男子，在4月30日下午1時許，帶著女友前往北市萬華區環河南路二段看房子，出面接待的45歲陳姓房仲帶著兩人前往看屋，但是陳姓房仲卻被徐姓男子出手毆打，導致頸部、右手肘受傷。

警方事後到場，發現徐姓男子已經帶著女友離開現場，最後陳姓房仲也提出傷害告訴，據悉，因為徐姓男子不滿陳姓房仲在帶看房子時「偷瞄」女友胸部，所以才會因此出手攻擊陳姓房仲。

▲知名房仲陳泰源（左）表示，可能是因為之前有聲援詐騙被害人遭報復。（圖／記者項瀚攝）

陳姓房仲表示，當時被徐姓男子推倒在地動手推打，也極力想辦法掙扎、抵抗，並且不斷大喊「失火啦、失火啦」，企圖引起鄰居的注意，最後成功讓徐姓男子與女友逃離現場。

遭攻擊的知名房仲陳泰源也表示，自己絕對不可能偷看女子胸部，且認為並非偶然發生，而是遭到刻意設局，因為在2025年8月間，曾經聲援被害人，可能因此引起詐騙集團不滿才找來小弟假租屋真尋仇。