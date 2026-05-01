準備登出台北市黨部　陳嘉行嘆「政治好難」求職中：考慮回娛樂圈

▲陳嘉行。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

曾為兒童台主持人的「焦糖哥哥」陳嘉行，因在社群上發表政治、時事看法而轉型為政治網紅，曾投入台北市議員初選，然而並未通過。稍早陳嘉行在臉書上發文表示，「登出台北市黨部，倒數30天」，是時候跟大家說再見了，他目前計畫重新經營社群，同時考慮回娛樂圈工作。

準備登出台北市黨部

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陳嘉行在臉書粉專「焦糖哥哥-陳嘉行」上發文表示，「登出台北市黨部，倒數30天」，這兩年來，他有所成長，也明白自身的不足，眼看年底縣市長選舉，代表他在「陳時中競選團隊已過四年，慶幸自己撐過來了」。

初選未通過後，陳嘉行兩度失業

接著陳嘉行說，他曾投入台北市議員初選，然而並未通過，於是他「短暫」失業半年，還背了債；陳時中選舉後，他再度失業，但到了他這個年紀，身上就是背了貸款和保單，面對房租、家人的生活費等，壓力真的不小，導致身體出現警訊。

曾加入林岱樺的團隊

不過在最無助的時候，林岱樺、王世堅、黃承國，以及1450夥伴都伸出援手。陳嘉行表示，林岱樺的團隊曾問他是否要接社群，但對他來說，並沒有什麼要不要，因為他必須有收入，因此他就跟著對方跑透透，只是「真正的遺憾，還是委員後來發生的事，或許就如佛教的思想，每個人都有未完的課業與要消的業障」。

負責王世堅的社群和媒體策略

再接著，有朋友問陳嘉行是否有意願負責王世堅的社群和媒體策略，他當下心情很複雜，但也是共事後才逐漸改觀，「一開始我只拜託恰吉一件事，不要讓任何人知道我在你團隊，他信守承諾，都跟大家說是親戚小孩在處理」。

最讓陳嘉行佩服的是，他向王世堅提議，「學著用智慧手機，可以嗎？」對方竟一口答應，之後他也在王世堅身上學習到許多，同時明白「外面人所見的未必是真相」。陳嘉行也透露，他曾跟王世堅提到「政治好難」，王世堅則說「政治不難，要有原則而已」。

接任市黨部執行長

後來，王世堅當選立委，所以陳嘉行的工作也告一段落，直到黃承國問他是否要接市黨部執行長？他便協助市黨部重新建立與媒體失聯多年的關係，也重新建整媒體名單。就在這段期間，他開始思考要不要繼續選議員？要不要繼續待在政治場域？「目前的答案顯然都是不要，但未來不知道」。

考慮回娛樂圈工作

分享完這四年的狀況後，陳嘉行說，這不只是他的工作經歷，更是求職文，他現在計畫重新經營自己的社群，也考慮回娛樂圈工作，若有相關工作或試鏡，都可以聯絡他。