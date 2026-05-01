熊從水溝跳出來！日女遛狗遭猛撲「頭頸全抓傷」濺血逃命

▲日本又傳出一起熊襲事件。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

日本富山縣富山市住宅區發生熊襲事件，一名40多歲女性傍晚遛狗時，竟有一頭熊突然從水溝中跳出攻擊，她的頭部、頸部與臉部都被抓傷，幸好即時逃離， 送醫救治後並無生命危險。

水溝跳出來 她悚憶熊襲瞬間

《讀賣新聞》、《朝日電視台》等日媒報導，當地時間4月29日傍晚7時30分左右，這起事件發生在富山市森地區住宅區。根據媒體拍攝畫面，受害者遭遇熊襲後，在現場留下大灘血跡。

受害者事後表示，「熊是從灌溉用水溝中突然跳出來的」。一名附近居民回憶，「同時聽見了狗吠聲與女性尖叫聲，喊著『救命啊』之類的。她說自己被熊攻擊了，靠在牆上請人幫忙叫救護車。」

受害者丈夫事後受訪時說，「之前看到岩手縣那邊熊出沒的新聞，以為跟自己無關，沒想到這裡也會發生。她（妻子）說幸好狗一直吠叫，她才能在一瞬間猛然做出反應逃走。」

全面警戒搜索 熊仍未尋獲

警方與獵友會接報後立即展開搜索，但目前仍未發現熊的下落，其體型大小也無從確認。

事發隔日、也就是4月30日清晨起，富山市警方與獵友會展開全面巡邏，透過廣播與巡邏車對居民發出警示。附近學校也跟著調整上學時間，要求學生上午9時10分前到校，並呼籲家長全程接送以確保安全。