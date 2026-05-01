爽放94天假！廣西糖廠「超狂」領薪休至8月　網驚：還有缺？

▲神仙企業！廣西制糖廠員工帶薪放假近4個月，網驚：請問還有缺人嗎？（圖／pexels）

記者任以芳／綜合報導

五一假期將至，當大多數人還在煩惱收假後的連班生活時，廣西南寧一間糖廠宣布 「五一開始連放4個月」，員工從5月1日起連續補休至8月2日，長達94天的超長假期引發大陸網友熱烈討論，簡直是「神仙公司！還招人嗎？」。

綜合《上游新聞》報導，南寧伶利制糖公司日前一份《關於2026年檢修期休假安排的通知》在社群平台流傳，截圖顯示該廠自5月1日起展開長達94天的集中休假。根據公告具體內容，5月份為法定節假日與補休期，6月與7月則接續年休假，員工直到8月初才需恢復上班，形同享有整季的「暑假」。

該公司工作人員於29日回應證實，這項安排屬於工廠的「年度檢修期」。由於糖廠生產具有高度季節性，2025/2026榨季已經結束，機器需進行全面保養。工作人員指出，「今年員工好像加了4個月的班」，在完成設備檢修任務的前提下，公司決定實行集中補休放假。

對於外界最關心的待遇問題，公司強調，補休放假期間的薪資將按相關標準發放，文件中也針對交通補貼作出詳細說明。員工在長假期間的收入會依據公司制度與崗位情況進行核算。

這份「最狂假單」曝光後，留言區瞬間被「羨慕」二字洗版。不少網友形容這是「什麼神仙公司」，認為能領著薪水避開酷暑休長假，實在令人眼紅。更有網友打趣表示，這種能連放3個月以上的假期，簡直比學校寒暑假還吸引人。

目前該廠已進入檢修前的準備階段，工作人員強調，這並非單純的淡季停工，而是針對前段時間高強度工作的補償性福利。

據了解，制糖工廠運作與甘蔗收成期密不可分，通常分為「榨季」與「檢修期」。榨季期間員工需24小時輪班趕工，工作量極大且幾乎無休；榨季結束後，工廠進入為期數月的機器大修與保養階段，這類企業常會出現「集中加班、集中補休」的特殊勞動模式。