　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高速公路標誌「從KM改成km」　內行曝原因：小寫才是對的

▲▼ 。（圖／翻攝自113年交通年鑑）

▲服務區預告標誌已經調整一段時間了。（圖／翻攝自113年交通年鑑）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友注意到，高速公路上的服務區指引標誌有更動，原本標示下一個服務區的距離是寫「KM」（大寫），但現在卻變成「km」（小寫），進而好奇原因。貼文曝光後，吸引近百萬次瀏覽，不少網友也熱議此事。

近日有網友在Threads上貼出指引標誌的前後比較圖，可見上方本來寫著「下一個服務區61KM」，但後來卻調整為「下一個服務區61km」，因此他就想知道，為何要把大寫改成小寫呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛回應，「因為大寫是錯的吧」、「開車的時候我需要立刻馬上看清楚標示牌，小寫突出真正有用資訊，有問題嗎」。還有網友幫忙解釋，「小k就是代表1000，外國沒有人在用大K」、「都是小寫才是對的」、「公里本來就是km，只是台灣長期誤用」、「增加了充電站標示，改km只是因為標準化順便改的」。

據了解，公里（Kilometer）的標準國際單位符號為小寫，即km。此外，該指引標誌主要是為了強化服務區充電站預告，根據交通部資料，因應國內電動汽車數量倍數成長，充電需求益增，高公局完成所有服務區電動車快充站建置及營運，全面串連國道充電路網。因此，才會調整指引標誌的圖示，以告知民眾可以在服務區充電。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
妹妹「雙刀殺姐」內幕曝　割頸奪命血濺滿屋
獨／三立美女主播突宣布離婚
輝達卡關！　華為中國AI晶片銷售暴衝6成
快訊／味全龍巴士國道出車禍　球團回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假飛日本「抵達才知黃金週」人潮擠爆　超崩潰！內行曝人少地區

超多台人愛！辦桌1道菜底下「QQ麵」好吃爆　名稱曝：市場有賣

長榮航空今起開放「空服員機上可戴眼鏡」　還能穿便鞋

準備登出台北市黨部　陳嘉行嘆「政治好難」求職中：考慮回娛樂圈

皮克敏嘉義藝術節「贈品20分鐘發完」惹議！主辦：18點前都可領

買包超驚恐！前最美檢察官喊「比車還貴」　愛妻：不會說什麼

高速公路標誌「從KM改成km」　內行曝原因：小寫才是對的

國道3路段紫爆　下午再一波車潮「防7地雷」

地瓜發芽可以吃！教育部解惑「不像馬鈴薯有毒」　只是口感變差

王子、粿粿偷情賠100萬！律師揪疑點：不排除有更血淋淋的證據

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

大貨車右轉撞機車！婦胸凹陷肩變形慘死　內輪差奪命畫面曝

營長播「八佰」被記申誡！　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

連假飛日本「抵達才知黃金週」人潮擠爆　超崩潰！內行曝人少地區

超多台人愛！辦桌1道菜底下「QQ麵」好吃爆　名稱曝：市場有賣

長榮航空今起開放「空服員機上可戴眼鏡」　還能穿便鞋

準備登出台北市黨部　陳嘉行嘆「政治好難」求職中：考慮回娛樂圈

皮克敏嘉義藝術節「贈品20分鐘發完」惹議！主辦：18點前都可領

買包超驚恐！前最美檢察官喊「比車還貴」　愛妻：不會說什麼

高速公路標誌「從KM改成km」　內行曝原因：小寫才是對的

國道3路段紫爆　下午再一波車潮「防7地雷」

地瓜發芽可以吃！教育部解惑「不像馬鈴薯有毒」　只是口感變差

王子、粿粿偷情賠100萬！律師揪疑點：不排除有更血淋淋的證據

潑6公升汽油恐嚇妻！還嗆「女兒太吵踢下車」　家暴夫判刑6月

《黎明行者之血》9月發售！13分鐘實機影片秀黑暗奇幻RPG新作

連假飛日本「抵達才知黃金週」人潮擠爆　超崩潰！內行曝人少地區

超多台人愛！辦桌1道菜底下「QQ麵」好吃爆　名稱曝：市場有賣

打造南投首台行動醫療車　温世政返鄉參選：盼翻轉偏鄉醫療環境

日擬恢復「大將」、「大佐」職銜　陸外交部：沉迷軍國主義舊夢？

她「忘記注音、言語斷片」竟是4公分腦瘤釀禍　醫揭4警訊

攀素密達山高山症發作　空勤黑鷹馳援...吊掛下山急送醫

薪資PR15想買房！房板大神「有60萬就可以了」：極限買房系列

91歲婦久病！84歲妹「雙刀殺姐」內幕曝　割頸奪命血濺滿屋

【怒轟女大生】女警母悲曝「修復遺體要花4天」！　未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

生活熱門新聞

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

蔡阿嘎合體「千年一遇神乳」：活著真好　女優嬌喊期待

出國訂房遭取消「千萬別自己退訂」　旅人：越乖越吃虧

今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

竹北玩具店排爆他看傻　內行曝：在搶陀螺

林逸欣名醫爸爸過世精油膏會停賣？小編解答

明起連3天回溫轉乾　下周變天全台降雨機率增

今天武財神生日！　5徵兆代表財運降臨

飛關西機場！他「忘記託運行李」大票爆共鳴

陸網友PO割頸案2人身分證+地址！11萬人讚爆

築間老闆「7年前批蔡英文」被挖出！　澄清文繼續被炎上

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

更多熱門

相關新聞

今年1月毒駕肇事釀4死　交通部：研議連坐處罰

今年1月毒駕肇事釀4死　交通部：研議連坐處罰

今年1月光毒駕肇事就釀4死，直逼去年死亡人數一半，立委要求強化罰則和執法，並從網路和社群等源頭銷售管道瓦解。交通部長陳世凱表示，除現有罰則外，交通部5月將與內政部討論是否納入連坐機制。

TPASS補助未撥地方快撐不住　陳世凱：5月可望協助

TPASS補助未撥地方快撐不住　陳世凱：5月可望協助

高鐵無線電7道驗證仍被盜接　立委：系統19年未換　

高鐵無線電7道驗證仍被盜接　立委：系統19年未換　

司機控「計程車行一條龍剝削」慘付60萬　交部修法罰9萬廢照

司機控「計程車行一條龍剝削」慘付60萬　交部修法罰9萬廢照

高德地圖「紅燈倒數」超準　交通部駁資料外流：大數據推估的

高德地圖「紅燈倒數」超準　交通部駁資料外流：大數據推估的

關鍵字：

預告標誌指引標誌高速公路服務區交通部

讀者迴響

熱門新聞

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS

即／台南84歲婦雙刀砍死91歲病姐遭收押

踢爆老師喝花酒！裸照沒馬賽克要賠7萬

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網全哭了

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

元陽巴士墜谷致7死12傷　多人遭甩出車外

女警車禍身亡畫面外流　南警急追來源

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

快訊／《惡作劇之吻》矢作穗香結婚！　婚紗照大露美背

更多

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面