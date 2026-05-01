高速公路標誌「從KM改成km」　內行曝原因：小寫才是對的

▲服務區預告標誌已經調整一段時間了。（圖／翻攝自113年交通年鑑）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友注意到，高速公路上的服務區指引標誌有更動，原本標示下一個服務區的距離是寫「KM」（大寫），但現在卻變成「km」（小寫），進而好奇原因。貼文曝光後，吸引近百萬次瀏覽，不少網友也熱議此事。

近日有網友在Threads上貼出指引標誌的前後比較圖，可見上方本來寫著「下一個服務區61KM」，但後來卻調整為「下一個服務區61km」，因此他就想知道，為何要把大寫改成小寫呢？

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貼文曝光後，網友紛紛回應，「因為大寫是錯的吧」、「開車的時候我需要立刻馬上看清楚標示牌，小寫突出真正有用資訊，有問題嗎」。還有網友幫忙解釋，「小k就是代表1000，外國沒有人在用大K」、「都是小寫才是對的」、「公里本來就是km，只是台灣長期誤用」、「增加了充電站標示，改km只是因為標準化順便改的」。

據了解，公里（Kilometer）的標準國際單位符號為小寫，即km。此外，該指引標誌主要是為了強化服務區充電站預告，根據交通部資料，因應國內電動汽車數量倍數成長，充電需求益增，高公局完成所有服務區電動車快充站建置及營運，全面串連國道充電路網。因此，才會調整指引標誌的圖示，以告知民眾可以在服務區充電。