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國道3路段紫爆　下午再一波車潮「防7地雷」

▲▼國1南向225.2公里處2輛小客車追撞造成回堵。（圖／高公局提供）

▲國1南向225.2公里處2輛小客車追撞造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今（1）日為勞動節連假首日，截至中午國道局部路段依舊壅塞，國3北上新店到木柵休息站、國3南港聯絡道、國3甲台北到木柵路段「紫爆」，時速僅10公里左右。高公局研判下午還有一波車潮，國道有7大路段易塞。

今上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹系統、埔鹽系統至北斗、國1北向圓山至汐止；國1高架南向機場系統至中豐；國1高架北向下塔悠至汐止端；國3南向土城至高原、新竹系統至香山、快官至霧峰系統、草屯至南投；國3北向安坑至南港系統；國5南向南港系統至石碇。

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國道也發生多起車禍，上午8時43分國1南向225.2公里處2輛小客車追撞，一度造成後方車流回堵6公里；8時59分國3北向22.45公里處也發生2輛小客車追撞事故，後方車流一度回堵4公里；9時22分國1南向164.7公里2輛小客車追撞，後方車流也回堵2公里。

高公局預判，今日下午國道有7大重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；用路人可透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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