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陸商務部批美FCC歧視性政策：若一意孤行！堅決採取必要措施

▲▼ 美中,美國國旗,中國國旗。（圖／路透）

▲陸商務部警告FCC停止錯誤「歧視政策」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美國聯邦通信委員會（FCC）於美東時間4月30日審議通過相關限制措施，擬取消未與美簽署「互認協議」國家的檢測認證機構資質，大陸商務部今（1）日發表嚴正聲明，批評美方摒棄技術中立原則，「歧視性」對待中國與他國企業，並警告若美方最終實施相關措施，中方將採取必要措施堅決維護企業權益。

大陸商務部今日就FCC相關審議結果答記者問。記者問及，「美東時間4月30日，美國聯邦通信委員會（FCC）審議通過相關限制措施，擬取消未與美國簽署『互認協議』國家檢測認證機構資質，禁止被列入所謂『覆蓋清單』的實體在美開展電信業務。後續相關措施將徵求公眾意見。請問商務部對此有何評論？」

商務部發言人回應指出，美國聯邦通信委員會摒棄技術中立原則，泛化國家安全概念，在沒有事實依據的情況下，頻頻出台限制措施，歧視性對待包括中國在內的他國企業和產品，嚴重損害中國及其他相關貿易夥伴利益。

發言人強調，這些限制措施衝擊中美經貿關係來之不易的穩定，違背兩國元首達成的共識，「中方對此高度關注，堅決反對」。

發言人指出，如相關限制措施最終實施，將嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂通信電子和相關領域全球產業鏈供應鏈穩定，衝擊全球產業合作與科技創新，也會損害美國產業界和消費者的利益，影響美自身供應鏈安全。

最後，發言人強調，美方應正視業界呼聲，尊重市場規律，停止錯誤做法，撤銷有關措施，並強調「若美方一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。」

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