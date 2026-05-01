湖南永州水源區成垃圾漂漂河　衛生棉、劇毒農藥瓶從上游而下

▲湖南永州水源保護區出現大量漂流垃圾，甚至有劇毒農藥瓶。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南永州寧遠縣雙龍水庫近日遭當地居民發現，水面竟漂浮大量垃圾，包括衛生棉、內衣褲及甲胺磷、敵敵畏等劇毒農藥瓶，十分駭人，且位置接近民眾引用的水源保護取水口上方，飲用水安全疑慮油然而生。當地居民透露，情況已持續約半個月，期間曾向相關部門反映，但未即時獲得處理。

《大風新聞》報導，湖南省永州市寧遠縣水利局4月30日發佈關於雙龍水庫出現垃圾漂浮物的情況說明，關注到媒體反映我縣「雙龍水庫出現大量垃圾」的信息後，我局立即組織人員進行核實。

當地居民盤先生提到，雙龍水庫為飲用水水源二級保護區，但他在取水口上方水域發現大量生活垃圾，包含沙發、女性衛生用品及劇毒農藥包裝，水源安全是否受到影響不得而知。此外，該水庫位於寧遠縣桐木漯瑤族鄉上龍盤村，是當地多個村鎮供水重要來源。

對此，當地水利局通報稱，2026年4月28日至29日，我縣經歷了一輪強降雨過程，雙龍水庫區域降雨量達98.5毫米，作為典型的集雨區域，受強降雨衝刷，上游村莊的枯枝殘葉夾雜一些生產生活垃圾隨雨水流入庫區，堆積在水庫尾水區域。

雙龍水庫管理所4月30日降雨結束後，立即組織工作人員對庫區漂浮物進行全面清理，當日下午已將垃圾漂浮物清理完畢，未來將持續加強日常巡查和庫區保潔，同時協調生態環境部門進行取樣檢測，確保取水口水源清潔、水質安全。

雙龍水庫管理所負責人張平旺強調，取水點與垃圾聚集區相距約1500公尺，對飲用水源沒有影響，後續將加強巡查與保潔工作，並協調進行水質檢測，「部分庫區居民環保意識不足，存在隨意丟棄垃圾情形，未來將加強管理。」