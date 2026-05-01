駁美國農產花生衝擊　賴清德：不利台灣農業謠言「對岸來的」

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

近期美國馬鈴薯進口標準、零關稅花生引發各界討論，總統賴清德今（1日）到雲林縣斗南鎮農會參加母親節表揚活動時說，台灣農民不怕和別人競爭、也不怕老天爺的天氣，最怕的是謠言。賴指出，國安團隊查起來，這些不利台灣農業的謠言源頭，是「隔壁」來的，加上電視台、名嘴、報紙刻意宣傳，讓農民很緊張，事實上沒必要。

賴清德說，農民不怕和別人競爭，農民幾十年來的技術都不斷提升，天氣變化都能應付、外國的競爭也不怕，「最怕的是什麼？最怕的是謠言」。賴說，最近有謠言出來，「從哪裡來？我做總統我跟你們講，從對岸來的，謠言製造中心對岸來的」。

賴清德表示，去年美國對全世界每個國家課徵對等關稅，每個國家都在和美國談判，台灣由鄭麗君副院長率領團隊談判，談得很好。本來台灣的產品銷往美國關稅比較高，日本、韓國因為有自由貿易協定所以關稅比較低，但這次談判後，大家都變15%，現在關稅大家都公平。

賴清德特別提到，雲林縣長參選人、立委劉建國在談判團隊出發前就在說，要好好談判，特別農業這塊要照顧到。賴說，這次的談判秉持國家利益、產業利益，沒有放棄任何產業，談判結果出來後，農產品的關稅條件比日韓好、也比「隔壁」好。

「但是現在選舉到了，謠言出來了。」賴清德說，國安團隊查起來，源頭就是「隔壁」來的，有的電視台、名嘴、報紙刻意宣傳，讓農民很緊張，事實上沒必要。

賴清德接著指出，什麼美國馬鈴薯發芽還可以進口，這都是謠言，現在台灣查緝很嚴格，現在是100%進口的馬鈴薯一顆一顆檢查，如果有發芽就退回去。要進入台灣市場一定要完整的馬鈴薯才可以，政府不會犧牲人民健康。

針對近期花生進口零關稅的議題，賴清德說，美國進口的花生是不帶殼的花生，經過冷凍、放太久，滋味比不上台灣花生。

賴清德表示，他打給台南永康的花生加工業者詢問，都用哪裡的花生？業者說都是用雲林的花生，吃起來才香；業者說，進口花生雖然價格低，但要做生意、要顧客人，品質如果不好客人會流失。

賴清德強調，對台灣的農產品要有信心，如果真的有影響，首先影響的是從印度、阿根廷進口的花生，一公斤都比雲林國產花生便宜3、40元，但是有佔到市場嗎？沒有，主要還是台灣雲林的花生佔全台市場75%，要農民不要擔心。