晚宴槍手最新影片曝光！4秒衝過安檢開槍　特勤中彈還擊5槍

▲嫌犯艾倫只花費短短4秒就衝過安檢站。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮記者協會晚宴槍擊瞬間的最新監視器畫面4月30日公開，可見嫌犯艾倫（Cole Tomas Allen）手上持槍只花費短短4秒就衝過安檢站。

影片曝光 嫌犯躲藏伺機而動

CNN、BBC報導，美國檢方4月30日提交此案新證據，完整記錄嫌犯艾倫在槍擊事件發生前的行動細節。畫面顯示，當時現場有多名維安人員在安檢站附近，艾倫走過一扇通往安檢站走廊的門，就在一秒後，一名警察帶著警犬靠近門口。警察在門口張望約12秒，期間警犬不斷進出。

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

就在警察與警犬轉身離去之後，才過僅僅一秒，艾倫持槍從門口衝出來，朝安檢站方向狂奔。檢方表示，影片顯示艾倫與一名特勤局人員交火。不過無法從影片看出艾倫是何時開槍。

親上火線 駁斥「誤傷自己人」說法

哥倫比亞特區聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）4月30日在社群平台X發布這段最新影片，似乎是川普先前分享影片的高解析度版本。她稱，影片顯示艾倫朝一名特勤局人員開槍，「目前沒有任何證據顯示這起槍擊是誤傷自己人所造成的」。

特勤局發言人4月30日告訴BBC，這名特勤局人員的防彈背心被子彈擊中，人員並未嚴重受傷。彈道專家在調查這名特勤局官員是被嫌犯射出的子彈擊中，還是被現場其他執法人員射出的子彈擊中。

嫌犯近距離開槍 特勤局人員胸部中彈還擊5槍

根據特勤局長柯蘭（Sean Curran）的說法，當時艾倫近距離朝一名特勤局人員開槍，「根據我看到的所有證據，嫌犯持槍近距離射擊我們的同仁，我們的同仁在胸部遭霰彈槍近距離擊中的情況下，英勇還擊，成功開了5槍」。

柯蘭進一步說明，在整個過程中，當時嫌犯的膝蓋似乎是撞到現場設備跌倒，現場人員成功制伏嫌犯。