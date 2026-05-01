皮克敏嘉義藝術節「贈品20分鐘發完」惹議！主辦：18點前都可領

▲皮克敏在嘉義市舉辦「Pikmin Bloom迷你散步」活動！（圖／翻攝自皮克敏官網）



記者施怡妏／綜合報導

手遊《Pikmin Bloom》配合2026嘉義藝術節推出活動「Pikmin Bloom 迷你散步」，五一連假第一天，一群玩家擠爆嘉義，10點開始發放的贈品帽子，不到20分鐘就全數發完，引起玩家議論，許多人到皮克敏官方Threads留言抗議。對此，主辦緊急宣布，贈品會發到晚上6點。

今天是活動第一天，上午10點開放領取造型遮陽板，許多玩家特地從外縣市到嘉義排隊，贈品卻在20分鐘內全數發完。

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主辦宣布：晚上6點前都可以領贈品

皮克敏也在官方Threads發文，感謝大家熱情參與「嘉義藝術節 × Pikmin Bloom 迷你散步活動」，今日於嘉義公園的贈品已全數發放完畢，明後兩天仍將於上午10點開始發放，數量有限，感謝大家的耐心等候；如有不便，敬請見諒。

許多玩家留言抱怨，「哪裡10點才開始發？你們工作人員親口說因為很多老人小孩來，所以就提早開始發了，不到10點整天的號碼牌全部都發光光，工作人員也不來跟後面排隊的人說發完了，大家傻傻的站在太陽底下排到前面才知道都沒了」、「規則自己訂，想什麼時候發就什麼時候發」、「不到10點就發完了，這是這麼回事？可以說明一下嗎？」「9:53就說發完了，哪來的10點開始發？」「明明每個小時都會發放，10點到時卻告知整天都發完了，讓特地下來排其他場次的人都拿不到！」

▲皮克敏嘉義藝術節地圖。（圖／翻攝自嘉義市政府文化局臉書專頁）



對此，根據《TVBS》報導，主辦單位緊急協調，宣布延長發放時間至晚上6點。

「嘉義藝術節 x Pikmin Bloom迷你散步」

日期和時間：

5月1日（五）09:00 至 5月31日（日）21:00

地圖與遮陽帽發放時間、地點：

5月1日（五）到5月3日（日）10:00–18:00，嘉義公園（KANO園區）

5月30日（六）到5月31日（日）15:00–21:00，嘉義文化公園

