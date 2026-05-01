超多台人愛！辦桌1道菜底下「QQ麵」好吃爆　名稱曝：市場有賣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

吃辦桌常會有幾道經典菜色，讓人忍不住狂夾。有網友近日分享一道蝦料理，好奇底下吸滿醬汁、吃起來Q彈的麵到底叫什麼，直呼「好吃到爆」，想知道菜名和作法。貼文一出，許多人秒懂原PO在說什麼，紛紛狂+1，「超好吃，吃辦桌最期待這個跟油飯」、「我去年吃尾牙有一道就是這個，超級好吃。」

原PO在Threads發文表示，「有問題就問脆」，接著曬出一道菜的照片，詢問「有人知道這個底下好吃到爆的麵叫什麼嗎？這個菜品叫什麼？怎麼做？我好想知道，拜託。」從畫面可見，不鏽鋼保溫盤組盛裝的是一道蝦料理，蝦子底下鋪著裹滿醬汁的白色麵體。

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貼文曝光後，有網友紛紛解答，「粿條」、「粿仔條，很好吃。」還有人分享該道菜，「正常的菜名是鮮蝦粉絲煲，圖中是用粿條！」「菜名一般叫蒜蓉蒸蝦，底下會放寬粉、河粉、粿條之類的吸湯汁。」也有人補充，傳統市場賣生麵條的攤子通常就有賣。

不少網友則馬上眼睛一亮，「這世界好吃」、「超好吃！每次吃辦桌的都希望有這道菜，很Q夠味」、「真的神好吃…可惜外食有賣這種粿條的店真的少之又少」、「粿條超讚，尤其吸滿湯汁」、「它超超超超超超超好吃，只有吃辦桌才會看到，哪裡有店在賣？我每天去。」