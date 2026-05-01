日動物園員工焚妻屍後「微笑上班」！與同事說笑　冷血畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本北海道旭山動物園發生震驚全球的員工殺妻焚屍案，經過警方數日調查，終於在焚化爐內發現部分人類遺體，並將33歲鈴木達也逮捕歸案。如今更多令人不寒而慄的細節也隨之曝光，根據日媒JNN捕捉到的畫面，鈴木在涉嫌燒掉妻子遺體後，竟然還照常回動物園上班，甚至在開會中與同事「談笑風生」，冷血程度令人毛骨悚然。

殺妻後混入動物屍體焚燒！企圖用「獸味」掩蓋屍臭

根據《日本新聞網》報導，搜查本部最新調查指出，鈴木達也涉嫌於3月31日左右，在旭山動物園內的焚化爐毀損並遺棄30多歲妻子鈴木由衣的遺體。而鈴木在焚燒妻子遺體後的幾天內，疑似利用職務之便，又在同一個焚化爐內陸續焚燒了「多具動物死骸」。

警方懷疑，鈴木此舉是為了利用動物屍體焚燒後產生的骨骸與氣味，來掩蓋焚屍事實，並混淆殘留的人類遺骸，企圖徹底毀屍滅跡。目前鑑識人員已在焚化爐內尋獲部分人類遺骨，正與動物骨骼進行分離鑑定。

「笑容上班」畫面流出！嫌犯認罪：我殺了她

JNN的鏡頭曾於4月6日（即案發後約5天）拍下鈴木在園內工作的身影。當時動物園正舉行每日慣例的「晨間會議」，鈴木身穿工作服，在會議中露出輕鬆的笑容。誰也沒想到，他在幾天前才剛在園內親手焚燒了自己的妻子。

鈴木在接受偵訊時已明確坦承焚屍，旭川東警察署已將此案列為殺人事件，正針對殺機與犯案過程進行嚴密調查。

夏季營業延期2天終開園 市長：感到不安但鬆一口氣

受此命案影響，旭山動物園的夏季營業時間被迫延後2天，終於在5月1日正式對外開放。