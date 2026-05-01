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地瓜發芽可以吃！教育部解惑「不像馬鈴薯有毒」　只是口感變差

▲▼教育部表示，地瓜跟馬鈴薯不同，地瓜發芽仍可食用。（圖／教育部提供）

▲教育部表示，地瓜發芽仍可食用，但養分會降低。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

馬鈴薯發芽後可能產生龍葵鹼，嚴重恐危及健康。教育部也應景進行科普，在LINE分享出一張「地瓜若發芽可不可以吃？」圖卡，並說明地瓜發芽不會產生有毒物質，只是發芽後的地瓜中澱粉含量會下降，可能影響口感，相對養分也會降低，因此還是能夠安心的食用，請民眾不必擔心。

近期因為台美對美國產「加工用」馬鈴薯另訂檢疫新規定，引發熱議，主因是馬鈴薯發芽後可能產生龍葵鹼，嚴重恐危及健康。農業部則指出，美國加工用馬鈴薯輸入時，若發現發芽、腐爛或發霉情形，將通知衛福部食藥署，依照標準作業程序直接送往指定加工廠，貨櫃一到加工廠，有發芽、腐爛或發霉的馬鈴薯都必須整顆棄置銷燬。

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對於發芽議題，教育部也應景進行科普，在LINE分享出一張「地瓜若發芽可不可以吃？」圖卡，答案是可以，並指地瓜發芽不會產生有毒物質，只是發芽後的地瓜中澱粉含量會下降，可能影響口感，相對養分也會降低，因此還是能夠安心的食用，不必擔心。

教育部也進一步分享「你吃的地瓜葉，就是拿來種地瓜的葉子嗎？」圖卡，答案為「不是」，教育部說明，兩者的品種不一樣，但是都是可以食用的。食用地瓜葉會挑嫩葉來採收，口感比較軟、不苦，適合炒來吃，像是台農71號、桃園2號等品種。而種地瓜用的葉子，通常會讓它長比較成熟，用來扦插繁殖（種地瓜），葉子和藤較粗、纖維多，吃起來比較硬。

▲▼教育部表示，地瓜跟馬鈴薯不同，地瓜發芽仍可食用。（圖／教育部提供）

▲教育部表示，民眾吃的地瓜葉，和拿來種地瓜的葉子是不同。（圖／教育部提供）

農業部也提醒，發芽的馬鈴薯、馬鈴薯皮、被淘汰的馬鈴薯其生物鹼含量較高，誤食可能導致中毒。所以對於發芽的馬鈴薯、馬鈴薯皮不建議食用。

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馬鈴薯教育部地瓜發芽

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