蘇巧慧找羅致政掌政策召集人　呂家愷轟：偷拍疑雲未解也敢用？

▲前立委羅致政。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前公布競選組織架構，競選辦公室總幹事為吳秉叡，組織群召集人由立委張宏陸擔任，許久未公開露面的前立委羅致政，則將擔任政策群召集人。新北市議員呂家愷質疑，羅致政才在兩年前，疑似捲入婚外情偷拍不雅片，更疑似偷錄與長官，也就是當時行政院長蘇貞昌間的對話，至今疑雲未解，蘇巧慧如今大動作任用，究竟是「大義滅親」（偷錄父親）？還是「內舉不避親」（偷拍婚外情玩親親）？

呂家愷表示，蘇巧慧公布競選總部新人事，蘇系總動員，多位立委入列，蘇系第一大將立委吳秉叡，師徒終究難敵世襲，大師兄比不上大公主，只好出任團隊總幹事，肩負保駕護航重責，前立委羅致政更是強勢回歸，出任蘇巧慧政策群召集人。

呂家愷表示，由於政策群召集人事關蘇巧慧對於新北市政未來的規劃，其中包括教育、婦女、幼兒等政策在內，他要求，羅致政應該先把兩年前年的事情，說個明白，該鑑定的趕快公布鑑定結果，究竟是當事人還是所謂被害人，甚至是加害人，都要弄個清清楚楚。

呂家愷說，不能船過水無痕，好像什麼事都沒發生，尤其，其他人都是現任立委，只有他是無官一身輕，「羅致政現在負責政策，就是蘇巧慧中意的副市長人選，但這種疑似偷拍、偷錄的人夠格嗎？」。

呂家愷再次呼籲，不管是黑，是黃，都不應該讓選舉變色，蘇巧慧前有看到側翼抹黑，不敢譴責，如今又高調進用疑似婚外情，還偷錄與長官對話的人，擔任重要成員，這種為了選舉，可以不顧道德標準的行為，「水獺媽媽妳要如何告訴孩子？」

