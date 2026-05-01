女警車禍身亡！女大生視角畫面外流　台南警急追神秘手指主人

▲女警車禍案行車紀錄器畫面外流，引發偵查不公開爭議，三分局警方強調並非從分局外流，目前針對畫面相關線索進行追查。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市警界日前發生震驚社會的鄭姓女警車禍身亡案，隨著案情持續發酵，一段由肇事戴姓女大生視角拍攝的行車紀錄器畫面遭翻攝並流傳，引發外界質疑是否違反偵查不公開規定，對此台南市警三分局強調，經內部調查，該影片並非警方外流，並未違反相關規定，目前正積極追查外洩來源。

據了解，死者家屬為釐清事故經過，向媒體公開該段翻攝畫面，但影片來源引發爭議。市警三分局警方指出，接獲相關訊息後已第一時間啟動內部清查機制，全面調閱員警密錄器、監視器畫面進行比對，確認並無員警違法調閱或外流影像資料，並非由警方外洩。

警方表示，儘管外界高度關注，但全案已進入司法程序，相關細節須依偵查不公開原則處理，不便對外進一步說明。不過，警方也強調，所有偵辦過程均依法行政，並無違規或洩密情形。

據悉，該段流傳影片為戴女視角拍攝，外界普遍認為應非當事人自行公開，疑似經由他人翻拍流出。警方目前正循畫面中出現的細節線索，包括影像中疑似拍攝者的手指等特徵，逐步追查影片外流源頭，釐清責任歸屬。