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許甫陳智菡夫妻合體掃街　籲游淑慧、鍾小平別扯藍白合後腿

▲▼許甫、陳智菡福德市場掃街。（圖／記者陳家祥攝）

▲許甫、陳智菡福德市場掃街。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨松山信義議員參選人許甫，今（30日）與妻子、民眾黨立院黨團主任陳智菡一同到福德市場掃街。現場有不少民眾認出許甫，稱在電視上看過他，還直接要了許甫準備的面紙、購物袋等，場面熱絡。針對近期與北市議員游淑慧的爭執，陳智菡說，不要假監督之名行抹黑之實，藍白現在2026在野是要一起協力衝刺，「我非常不樂見有游淑慧、鍾小平這樣子的人來扯後腿，影響大家合作的默契」。

許甫說，今天特別請陳智菡一起來掃街，其實是她自己主動的，因為今天是勞動節，過去勞動節是沒有放假的，那因為在立法院在野黨推動福國利民的法案，所以今天不分是不是勞工，大家都可以國定假日放假一天，那她就主動提出來說，要一起掃市場。

而針對游淑慧質疑民眾黨「踩著蔣萬安往上爬」，也再點名陳智菡是2024藍白分的罪魁禍首，對此，許甫先表示，與游淑慧議員認識多年，2026年她也要選舉，所以會創造一些話題，這無可厚非，「但是有些話聽起來感覺聽不太懂，什麼叫做『踩著蔣萬安市長往上爬』？是誰要往上爬？這個好像沒有什麼樣的邏輯關聯性」。

許甫說，最近幾天有看到游淑慧有修正說法，不認為忠孝橋引道拆除工程柯市長有涉及什麼弊案，從頭到尾都沒有做這樣的說法，有解釋清楚就好了。但其次，扯到維冠大樓倒塌，這是很嚴肅的，當時有很多人失去生命，「我覺得現在用輕描淡寫地說『只是提到當時有一個新聞的質疑』，我覺得不太好」。已經證明沒有所謂「重機具沒有辦法從台北調過去」，且在黃金72小時是不能動用重機具來做拆除，盼事情到此為止。

陳智菡說，游淑慧議員這幾天的發言讓人匪夷所思，首先要正告游淑慧議員，現在是2026年了，請不要繼續留在2024年來當大家的「拉拉隊」，拖拉整個隊伍，讓藍白的在野聯盟沒有辦法好好衝刺2026，請游淑慧不要再扯後腿，她也完全聽不懂「踩著蔣萬安市長來上位」在講什麼。

▲▼許甫、陳智菡福德市場掃街。（圖／記者陳家祥攝）

陳智菡提到，2024最後沒有辦法成功的合作，是因為在裡面講這個藍白合的民調到底要讓多少，大家沒有一個很明確的說法。因應這樣的錯誤，大家都往前走了、也在想辦法彌補過去的錯誤，所以不管是嘉義市、新北市長民調，這一次大家展現出絕佳的合作默契，把遊戲規則事先講清楚，這個就是從2024年學到的經驗跟教訓。

陳智菡說，最讓她感覺到痛心的，就是把2016的維冠大樓倒塌的事件拿出來做消費，「游淑慧不要一直踩著柯文哲想要上位，她過去的所作所為都在做這件事情」。

陳智菡直言，游淑慧要配合綠媒炒作，把這個維冠大樓來路不明的爆料拿來說又有弊案產生，然後她再說聯想到過去柯文哲因此延誤到救災，「我認為這都是讓人感覺到非常不齒的，因為你就是在啃食這個人血饅頭，然後踩著柯文哲來詆毀他、來抹黑他」。

陳智菡還說，更不能接受的是，游淑慧把柯文哲所有的政績一概抹黑，而且去詆毀柯的人格。這件事情不管作為一個非常忠貞的民眾黨員也好、作為一個台北市民也好，她非常的憂心，現在2026在野是要一起協力衝刺，「我非常不樂見有游淑慧、鍾小平這樣子的人來扯後腿，影響大家合作的默契」。

陳智菡表示，身為一個台北市民，柯文哲過去為台北市那麼努力、那麼認真，讓台北有很多地方全部改頭換面，游淑慧完全規避這些事情，而且不斷地在抹黑、在詆毀柯文哲，「我希望游淑慧議員不要再假借監督之名，其實是在實行抹黑之實」。

陳智菡表示，游淑慧現在是台北市議員，應該監督的是台北市的市政，應該要去討論如何產出一個更好的台北市長，「游淑慧怎麼不去討論沈伯洋？為什麼要一直踐踏柯文哲？這件事情對於一個市議員來說是非常不妥的」。

▲▼許甫、陳智菡福德市場掃街。（圖／記者陳家祥攝）

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