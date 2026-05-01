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防止朝鮮半島生亂生戰　陸官方「劍指」美方要做3個應該

▲中國駐聯合國代表傅聰。（圖／CFP）

▲中國駐聯合國代表傅聰「預警」東北亞緊張局勢。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國常駐聯合國代表傅聰於當地時間4月30日在安理會朝核問題公開會上發言，針對當前東北亞緊張局勢發出嚴厲預警。傅聰強調，要防止朝鮮半島生戰生亂，必須解決「美朝矛盾」這一核心問題，並「劍指」美方要「做三個應該」，反躬自省，調整對朝敵視政策，放棄軍事演奇刺激舉動，應致力於維護團結，停止對其他國家的無理指責。

根據《新華社》報導，傅聰在發言中指出，當前國際安全形勢持續惡化，地區熱點問題和衝突延宕難解。一個和平穩定的朝鮮半島符合地區國家共同利益，也符合國際社會共同期待。有關各方應著眼大局，保持冷靜克制，相向而行，共同推動半島問題的政治解決進程。

傅聰指出，當前中東戰爭陰雲未散，個別國家不斷強化在東北亞地區軍事同盟體系，開展指向性極強的聯合軍演，推進「延伸威懾」，推高敵意。如此下去，半島可能重現交替示強、局勢輪番升級的對抗螺旋。中方呼籲有關各方避免任何加劇緊張和激化矛盾的言行，防止局勢惡化，推動緩和降溫。

傅聰強調，「朝鮮半島問題本質是安全問題，核心是美朝矛盾。半島形勢今日發展與美方作為密不可分」，並且指出有「三個應該」要做。

傅聰進一步說，如果美方真心希望打破僵局、解決半島問題，就應反躬自省，深刻認識自身歷史責任；就應改弦更張，切實調整對朝敵視政策，走出對制裁施壓的迷思，放棄軍事演習等刺激舉動；就應致力於維護團結，停止對其他國家的無理指責。

傅聰指出，當前形勢下，安理會處理半島問題應該有助於緩和局勢，而不是一味指責施壓。安理會涉朝決議應該得到全面、平衡、準確執行。安理會有必要從人道領域入手，推動各方釋放善意和積極信號，為形勢轉圜創造條件。中國一貫認真履行應盡國際義務，願同國際社會一道，為推動半島問題政治解決、早日實現半島長治久安發揮建設性作用。

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