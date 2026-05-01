嘉義男控警逼搜身「逾3小時不給走」　中埔分局曝真相：是列管人

▲嘉義縣中埔分局。（圖／翻攝自Google地圖）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義一名陳姓男子發文指控中埔分局員警，無故盤查他又硬要搜身，超過3小時還不讓他走，引發討論。對此，中埔分局澄清，陳姓男子為分局列管之「應受尿液採驗人」，且經通知遲未前往檢驗，由於當下陳男拒絕配合返所驗尿，才會報請檢方核發許可書執行驗尿程序。

陳姓男子在臉書社團PO出一張員警雙手抱臂的照片，內文指控中埔分局員警盤查硬要搜身，不給搜就刁難人，「我在原地等他們請檢察官開票出來，超過三小時了還不讓我走，這樣是不是已經違反規定了。」文章曝光後意外引發熱論。

▲陳男在臉書社團PO照控訴，員警刻意刁難逼搜身。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



中埔分局說明，本案發生在4月30日晚間10時50分許，員警巡邏行經中埔鄉中華路一帶時，發現1名男子形跡可疑，遂主動上前盤查。經查證身分後發現，陳男為分局列管之「應受尿液採驗人」，且日前經合法通知，無正當理由未到場受驗。

因此，員警先請陳男至派出所採驗尿液，卻遭到拒絕，旋即報請嘉義地檢署檢察官同意並即核發「鑑定許可書」執行尿液採驗工作。陳男完成採驗後，已於5月1日凌晨2時許離開警察機關。

針對民眾於臉書貼文質疑盤查時間逾3小時有違反規定一事，警方調查後核實，員警盤查、查證身分、聲請令狀、採驗尿液等行為符合《警察職權行使法》《刑事訴訟法》及《採驗尿液實施辦法》等相關法令規定。員警執法嚴謹且程序完備，並無民眾所述之執勤疏失情事。本分局將持續支持基層同仁依法執法，以維護社會治安，亦籲請民眾遇警盤查時應保持理性，切勿以不實言論誤導公眾。