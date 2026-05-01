傳黃復興拱季麟連「教訓」徐巧芯　她駁：不明人士惡性放話非事實

▲立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨因軍購版本喬不攏，黨副主席季麟連日前在中常會上嗆要開除立法院長韓國瑜黨籍，也要藍委徐巧芯不要做出親痛仇快的事；傳出，季會有這樣的言論是因為近日收到多位黃復興黨員的抱怨，認為前黨主席朱立倫和徐巧芯常與黨中央唱反調，希望季能「教訓」他們。對此，徐巧芯表示，純屬不明人士惡性放話，並非事實，昨日下午15:01，她已接到黃復興要角代表稱季副主席向她表達歉意。

有媒體報導，季麟連近幾月與黃復興體系黨員見面時，多次接受黨員抱怨朱立倫人馬、桃園市議員凌濤多次公開喊話要通過「9000億軍購預算」，不斷與黨中央「唱反調」，徐巧芯也提8000億軍購預算扯黨中央後腿，希望季能用國民黨副主席身份，在中常會上出言「教訓」這些人，警告朱系人馬別再搞小動作。

對此，徐巧芯表示，關於近日報導黃復興黨部是否對她不滿一事，純屬不明人士惡性放話，並非事實。昨日下午15:01，她已接到黃復興要角代表稱季副主席向她表達歉意，她也表示他大概是誤會了接收到錯誤資訊。

徐巧也也再次說明，她必然會遵守「黨團決議」，然目前黨團尚未做出最後的決定，但團結一致是國民黨立法院黨團的最高目標，請他們放心。

