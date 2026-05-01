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警察深夜攔車「硬搜毒品」踢鐵板　高雄男被控襲警獲判無罪

▲桃警雷霆除暴設置路檢點8處、臨檢點19處。（圖／桃園警分局提供）

▲警方攔檢示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子深夜因交通違規遭攔查，警方懷疑他藏毒，竟在沒有搜索票的情況下，強行拉人下車、壓制搜查，雙方還爆發拉扯導致2警受傷，一審法官依傷害罪判李男5月徒刑，但二審大翻盤，法院認定警方程序違法，認定員警當時不是依法執行職務，改判李男無罪。

判決指出，2024年7月17日凌晨4時許，李男開車行經高雄苓雅區，因未依規定靠右停車遭員警攔查，警方查出他曾有《藥事法》前科，隨即提高警覺，拿手電筒照射車內，見李男疑似將「某物」塞進白色紙袋，懷疑他藏有毒品，當場強拉他下車壓制。

過程中李男奮力掙扎，造成兩名員警右手擦挫傷、紅腫，其中一人手錶錶面還被弄壞，事後檢方依妨害公務、傷害及毀損罪將李起訴，聲請簡易判決，一審依傷害罪判處5月徒刑，可易科罰金。

但李男不服上訴，強調自己沒有攻擊警察，只是拒絕配合違法搜索，高雄地院合議庭調閱密錄器畫面後發現，警方最初僅因交通違規攔查，查證身分後本應結束程序，至於警方聲稱看到「紅色小藥罐」，畫面卻顯示紙袋外觀根本無法辨識內容物，且事後查獲的藥罐蓋子還是白色，警方說法明顯矛盾。

法官認定，員警持續以手電筒探照、並強制阻止李男動作，實質上已構成搜索行為，但既無搜索票，也不符合附帶搜索、逕行搜索或同意搜索的法定要件，明顯違反《刑事訴訟法》警方臨檢僅能就外觀「一目瞭然」部分觀察，若要翻查袋內物品，須取得同意或持令狀。

法院認為，既然警方執法程序不合法，就不屬於「依法執行職務」，李男在過程中的掙扎，應視為對違法搜索的反應，難認具有傷害或妨害公務的故意，因此撤銷原判，改判李男無罪，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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