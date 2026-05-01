詐團騙刷卡退費　神人3招反制「沒存款餘額」秒被掛電話

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）被指控在2025年7月將電話號碼提供給詐團使用，還裝設電話數據交換機等設備，意圖換取5000元至1萬元不等的報酬。不過，詐團以假客服方式誆騙受害者，結果雙方過了3招，對方都沒有上當，只好作罷。

▲受害者接到詐騙電話，3招反制詐團。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪被指控在2025年7月將住處申辦的電話提供給詐團，還安裝了電話數據交換機等設備，雙方約定每15日可獲得5000元至1萬元不等的報酬。接著，詐團成員在同年8月打電話給受害者，佯裝成客服人員，說受害者刷卡購買演唱會門票，因購票系統遭駭客入侵，刷了好幾筆資料，所以需要確認刷卡銀行，以便核對退款。

受害者警覺不對勁，但對方報出的信用卡末4碼是正確的，為了測試是否為詐騙，他故意說是使用另一間銀行的信用卡；過了不久，便有自稱是該銀行行員的人打電話過來，說無法查知卡號，需要確認帳號前4碼和最後1筆消費的時間、金額。

已經和詐團過了1招的受害者察覺異狀，於是說出假的帳號前4碼繼續測試，對方隨即聲稱無法核對資料，希望提供其他金融機構的帳戶。受害者乾脆放大招，表明自己雖然有其他金融機構的帳戶，但裡面沒有存款餘額，對方一聽竟回答「核對成功」並迅速結束通話。

此案中的受害者雖然沒有上當，但事後還是決定向警方報案，警方循線追查很快便找上阿豪。阿豪則辯稱，他是在網路上看到廣告，說可依網路節點計算被動收入，因為想要賺錢，才同意申辦門號、安裝設備，「他們用來做什麼我完全不知道，我直到警察來我家，帶我去警察局的路上對我做宣導時，我才知道這件事情。」

嘉義地院法官認為，詐團僅詢問受害者的銀行帳號前4碼、餘額、最後1筆交易紀錄等資料，並未要求提供完整的銀行帳號或網銀帳號。

法官指出，況且依照受害者的描述，詐團的目的應該是想將帳戶內的款項轉出，而非騙取帳戶，這與洗錢防制法第21條第1項所稱「收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」的構成要件不符，自然無法以該條規定論處。

最終，法官認定檢方證據不足，難以證明阿豪有無正當理由以詐術收集他人金融機構帳戶未遂罪嫌的犯行，於是依法諭知他無罪。全案仍可上訴。