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大陸 大陸焦點 特派現場

陸氣候中心預測「強聖嬰現象」機率增大　夏天或熱到哭

▲大陸國家氣候中心預測「強聖嬰現象」的機率持續提高。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲大陸國家氣候中心預測「強聖嬰現象」的機率持續提高。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家氣候中心近期做出預測，赤道中東太平洋海溫持續升高，預計今（2026）年5月進入聖嬰（厄爾尼諾）現象狀態，並於夏秋季發展為中等以上強度事件，或在秋冬達到高峰，甚至出現強聖嬰的機率持續上升，恐對今夏高溫與降雨型態帶來明顯影響。

▲大陸7月高溫天氣持續，民眾使出渾身解術避暑。（圖／CFP）

▲聖嬰現象將造成極高溫及強對流降雨情況出現。（示意圖／CFP，下同）

《新華社》報導，據國家氣候中心最新消息，目前赤道中東太平洋海表溫度呈現升高趨勢，預計5月進入厄爾尼諾狀態，於夏秋季形成一次中等及以上強度的厄爾尼諾事件，並在秋冬季達到峰值，發生強厄爾尼諾事件的概率正在增大。

聖嬰（厄爾尼諾 El Niño）現象為赤道太平洋中東部海水持續異常偏暖的情況，常伴隨東風減弱甚至逆轉，使暖水向南美沿岸推移，導致該區域對流與降雨增加。依監測數據預測，5月起關鍵海域海溫將持續高於正常值攝氏0.5度以上，若此狀態維持至少5個月，即構成一次聖嬰現象。

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

依照大陸國家標準，當海溫距平達攝氏2度以上為「強現象」，達攝氏2.5度以上則為「超強現象」，預估9至10月海溫可能升高至攝氏2度甚至更高，顯示出年底前後出現強聖嬰現象的可能性持續提高。

大陸國家氣候中心指出，受聖嬰現象快速發展影響，今（2026）年夏季，大陸東部可能出現南北兩條多雨帶，長江以南降雨偏多，東北與華北降水增加，但長江中游降雨偏少；多數地區氣溫偏高，颱風數量與強度也可能偏強，甚至出現北上登陸情況。

▲▼南韓釜山高溫炎熱，市民在廣安里海水浴場慢跑。（圖／VCG）

華北、華東北部及華中北部在初夏可能出現明顯高溫熱浪；華東南部、華中南部及西南東部則在盛夏面臨高溫與乾旱並存情形。主汛期期間，松遼、海河、黃河下游及珠江流域恐有較重汛情；汛期後，長江中游、江漢、西南東北部及新疆等地降雨偏少、氣溫偏高，乾旱風險升高。

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