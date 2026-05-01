統一超商入股LOPIA掀熱議　日籍總經理：價格有望更接近日本當地

▲日本超市LOPIA來台展店備受台灣人喜愛，統一超商宣布入股後掀起網友質疑壟斷市場。（圖／記者張雅雲攝）

記者蔡玟君／綜合報導

統一超商砸20億元取得台灣LOPIA的51%股權，消息曝光後引發熱議。對此，LOPIA總經理水元仁志（Hitoshi Mizumoto）隨即透過社群平台發聲，強調這並非收購案，而是為了解決營運瓶頸、加速展店的策略合作。

網友憂壟斷、品牌變質 LOPIA強調「不是被收購」

針對外界最關注的「是否被統一超商收購」，水元仁志明確表示，此次合作屬於「策略性資本合作」，並非併購或經營權轉移，而是透過彼此持股建立長期夥伴關係。

根據合作架構，未來將分為兩家公司，「負責銷售的新公司」由統一超商持股51%，「負責進口與製造的新公司」則由LOPIA（OIC集團）持股51%，他指出，這樣的設計是為了建立「對等合作關係」，讓雙方在各自擅長領域發揮優勢，並持續成長。

▲LOPIA目前在全台有多間門市。（圖／記者蔡惠如攝）

品牌核心不變 統一要求「原團隊持續經營」

面對消費者擔心品牌走味，水元仁志也強調，雙方已確認「不可改變的核心」，包括LOPIA的店名、經營理念、商品策略、銷售方式，以及「打造美食主題樂園」的目標都將維持不變。

他更透露，統一超商在合作中提出的重要條件之一，就是「由現任總經理持續負責營運」，顯示對方並不打算改變既有商業模式，而是希望將LOPIA成功經驗擴展至全台。

▲每間LOPIA都可看到大量人潮。（圖／業者提供）

快速拓展遇瓶頸 物流、產能與展店成最大挑戰

水元仁志坦言，LOPIA進軍台灣約3年，展店速度相當快，但也面臨多項現實挑戰，包括物流體系已接近極限、中央廚房與加工中心的產能超出負荷、系統與合規制度仍需大量投資與落實。他直言，若全數自行建置，將耗費大量時間與資金，因此選擇與具備基礎建設能力的統一超商合作，以更快速度補足弱項。

此外，在展店策略上，LOPIA也坦承自身限制。水元仁志表示，許多網友許願希望LOPIA能到他們所在的地方展店，這就必須將「路面店」（或稱街邊店）納入考量，但日本企業對台灣街邊店市場較不熟悉，缺乏與地主洽談與選址經驗。

他表示，相較之下，統一超商擁有成熟的展店系統與開發團隊，若能借助其資源，未來在更多地區開設門市的可能性將大幅提升。

▲LOPIA總經理強調目標為「維持高品質低價格」。（圖／記者蔡惠如攝）

目標維持高品質低價格 回應市場期待

面對外界關注價格與品質是否受影響，水元仁志強調，為了維持「日本品質」以及「LOPIA品質」， 在進口與製造領域，必須由LOPIA主導來推動。而隨著門市數量增加、商品處理量與進口量提升，更有機會實現「更高品質、同時更具價格競爭力」的目標，甚至更接近日本當地價格，因此才設計這次的資本架構。

未來導入7-11取貨 東部也能買LOPIA商品

除了實體門市拓展外，LOPIA也規劃結合統一超商通路優勢，未來在台灣東部或人口較少地區，消費者可透過7-Eleven訂購LOPIA商品，並於門市取貨。水元仁志表示，特別是在春節、中秋等節慶，希望讓更多民眾能輕鬆取得LOPIA的特色商品，「讓全台各地都能享受LOPIA的美食」。

新門市信義區登場 打造「進化版LOPIA」

他也預告，下一間新店將落腳信義區「LOPIA Garden City店」，定位為集結品牌至今所有經驗與技術的旗艦門市，象徵品牌進化的重要里程碑。

對於外界質疑聲浪，水元仁志引用日本歷史人物坂本龍馬名言回應：「世人如何評說都無妨，唯有自己最清楚自己所做的事。」他強調，是否為正確決策，「最終還是要讓大家親眼看到LOPIA接下來的進化」，並期盼透過這次合作，讓品牌在台灣持續成長、為消費者帶來更好的飲食體驗。