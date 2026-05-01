害高鐵3車延誤48分鐘！文組男大生超狂背景曝　自學盜接無線電

▲男大生非資訊相關科系，因興趣從2023年開始把玩無線電，領有業餘無線電執照，租屋處也有許多無線電對講機。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者郭玗潔／台中報導

台灣高鐵在今年清明連假時，驚爆手持無線電遭不明人士「盜接」啟動告警，導致3列營運列車行駛中同步停駛，共延誤48分鐘。經警方追查，發現犯嫌竟是靜宜大學一名外語學院一名文科生，因興趣而自學相關技術，沒想到卻釀成大禍，他被依《鐵路法》移送法辦後，檢察官喻知10萬元交保。

警方調查，23歲的男子並非資訊相關科系，而是靜宜大學外語學院大三生，平時喜歡把玩無線電，領有業餘無線電執照，在租屋處查扣多達11台無線電對講機、燒錄線等相關證物，其中包括含有高鐵訊號燒碼的無線電機台。

男大生供稱，他日前到高鐵烏日站掃描無線電訊號，意外獲得高鐵站的訊號，並且將其燒錄製無線電裡，藉以聽取高鐵人員內部工作訊息，然而在清明節連續假期，他在聽取高鐵無線電訊號時，卻意外按到緊急訊號鍵，導致高鐵雙向列車同步緊急停駛。

不過檢方進一步查出，男大生的一名20歲友人涉嫌提供他高鐵無線電關鍵參數協助操作，使男大生得以燒錄訊號、進行竊聽甚至誤觸緊急指令。昨（30）日友人也遭拘提到案，訊後以新台幣8萬元交保候傳，檢警正持續追查兩人犯案動機，以及是否有其他共犯。