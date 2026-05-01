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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批黨版軍購案遭國民黨反擊　趙少康再嗆：鄭麗文必須處置季麟連

▲▼ 「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會, 趙少康 。（圖／記者徐文彬攝）

▲趙少康。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨軍購版本仍有分歧，中廣前董事長趙少康在政論節目中批評「黨版就是莫名其妙，以前什麼時候有黨版」；國民黨昨晚發新聞稿說明，這種論述不僅失之武斷，更忽略立法實務的長期運作模式。趙少康今（1日）再反擊說，黨中央與其深夜「挑戰我、向我宣戰」，不如趕快回應到底要怎麼處置季麟連比較重要。且黨中央為什麼要那麼固執、堅持呢？非要搞他的版本。目前在野唯一的機構就是國民黨團，當然要尊重立院黨團的決議。

對於黨中央深夜千字回應，趙少康先表示，他也很驚訝，昨天深夜，急急如律令，「發了一個千字文來挑戰我、來向我宣戰，我不懂啊，就是為了『到底有沒有黨版』國民黨這麼急著回應我、這麼快。那對於季麟連罵韓國瑜『賣黨求榮』、要開除韓國瑜黨籍，怎麼都沒有回應呢？」，這不只是在韓國瑜臉書下回一個「你辛苦了」就能解決的，這是很大的事情。

趙少康認為，與其回應他，不如趕快回應到底要怎麼處置季麟連比較重要，季麟連到現在都沒有道歉，國民黨對季麟連的事件到現在不回應、不處分、不下台，完全好像沒這回事一樣，可以這樣子嗎？可以在大街上罵人，然後在小巷子道歉就算了嗎？所以他還是很堅持，鄭麗文必須要對季麟連做出處置。

趙少康說，季麟連後面有沒有人指使？有，指使的人必須要出來講清楚，為什麼指使他做這個事？沒有指使，那季麟連自己要負責，要不然就是開除黨籍，要不然就是下台負責，不能再在國民黨副主席這個位置上，他在這個位置上只是破壞團結，每次看到他就想到韓國瑜被他說要開除黨籍，然後「賣黨求榮」。

趙少康接著說，對於軍購有無黨版這件事，先問幾個問題：1. 國民黨是不是一個民主政黨？2. 如果是民主政黨，那是不是「黨團自治、黨團自主」？是不是到最後黨團最後通過的案子才叫做「黨版」？3. 還是黨中央或是智庫給一個版，這就叫做「黨版」？

「這道理很清楚嘛」，趙少康表示，國民黨的回應是說，3月5日他們已經開過黨團大會了，然後通過「3800億 + N」是黨版，所以黨員必須要遵守、約束黨員。如果說黨中央這個講的是對的，3月5日已經召開過黨團會議，那是黨的決策、是黨版了，那為什麼4月傅崐萁要再召開黨團大會呢？這不是自相矛盾嗎？如果3月已經決定了，那事後傅崐萁幹嘛大動干戈，把立委、黨籍立委找來開會呢？

趙少康說，而且據了解，有19個以上的立委是主張「8000億」，然後凍結沒有發價書的部分，支持原來「3800億 + N」的只有6個人，那為什麼召開這個會呢？是因為這個會支持「3800億 + N」的少，然後就拖延，就說那個不算嗎？

「國民黨真的不要一再發生這些事情，把政黨合作好不容易累積的一點點和平紅利都給消耗掉了，很可惜啦」。趙少康說，他不解幹嘛在深夜發這個文，然後一大早又PO在臉書上。事實上大家去看看國民黨提的這個特別條例，N在哪裡？你既然講說「3800億 + N」，第一個你要有數字「3800億」，第二個「+N」要放在法律裡面，但沒有，沒有放在法案裡面，不是很奇怪嗎？且在野黨在中央方面，沒有任何行政權，唯一的機構就是國民黨的立院黨團，它是最重要的一個機構，所以當然要尊重立院黨團的決議。

趙少康激動表示，黨中央拿什麼建議案出來，都要到黨團去做最後的決定，在立法院正式表決之前，黨團都有權力做任何的修改，任何委員都有權力提出不同的意見、提出更好的版本，這才是一個民主政黨，以前都這樣為什麼現在改變了？現在只要有不同意見、有提出不同意見，就說是「賣黨求榮」、就說要「黨紀處分」、要「開除黨籍」。國民黨什麼時候變成這樣子了？國民黨可以這樣子嗎？區域立委員每個都是十萬票以上選出來的，他們代表不同的民意，黨中央還不尊重他們的意見嗎？至少你把這些要選縣市長的立委找來問問他們的意見吧，怎麼樣對他們選情比較有利吧，這不是黨中央最起碼該做的事情嗎？

另，國民黨文傳會主委尹乃菁昨也提到，黨內有股很強大的聲音，認為超過3800億就是抱美國大腿、親美派、中情局（CIA）走狗。趙少康反嗆，「那我如果講3800億是中共的走狗呢？無聊嘛！什麼誰走狗、誰不走狗」，大家好好來討論怎麼樣對台灣最好、對中華民國最好，這才是一個立法委員應盡的態度。為什麼要那麼固執、為什麼要那麼堅持呢？非要搞他的版本。他的版本到最後到立法院會有問題的。

趙少康也說，如果國民黨真的有種，一毛都不給你通過，也可以啊，「我就是不通過」。但是現在一方面說「美國發價書來我就通過」，那既然美國發價書來就通過，那你這是美國的什麼？那這不是美國的走狗嗎？不是CIA的走狗嗎？為什麼美國發價書來就通過？你有本事就說「美國發價書來，我也不通過」，這才叫做有本事啊，所以你到底講些什麼？言行不能矛盾，前後也不能矛盾。
 

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