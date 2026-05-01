籲美方公布第二波發價書　黃國昌：盼美真心把台灣當盟友而非籌碼

▲黃國昌出席「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」論壇。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

軍購特別條例持續卡關，不僅朝野看法各異，國民黨內意見也分歧。對此，民眾黨主席黃國昌說，若美國希望台灣能支持軍購，最好的方法就是美國政府趕快宣布第二波軍購的內容跟項目，而不是好像要刻意壓到川習會之後，「這個符合台美關係堅若磐石嗎？」還是希望美國是真心誠意把台灣當成他們所謂的民主盟友，而不是美中在對弈的時候一個談判的籌碼。

黃國昌說，國民黨內部針對軍購這麼大的事情，因為所牽涉到的金額不是說幾百萬、幾千萬，都是幾千億甚至上兆的單位在討論，彼此之間有一些不同的看法，這是很正常的事情，也相信國民黨在接下來的時間中，會循他們黨內健康的溝通討論，循黨內的民主程序，最終應該會形成國民黨一致的看法。

黃國昌說，在這個過程當中，民眾黨對於國民黨內部溝通的討論，都予以尊重，不會太過度的去涉入。

記者追問，國會藍白目前合作，如果國民黨之後仍然堅持「3800+N」，這符合民眾黨的這個立場嗎？黃國昌說，民眾黨立法院黨團針對軍購也不斷在溝通討論，也很虛心的聆聽外界的一些聲音，也不斷針對目前最新的一些數字變化，有很仔細的去關注。

黃國昌提到，先不要講第二批、還沒有公開的軍購項目跟金額，就單純以第一批已經公開的，M109A7，當初國防部送到立法院要的是1375億，但是最近LOA發價書發了以後，送到國會變成810億。

黃國昌說，如果大家更仔細去看政府採購網，政府採購網所公告政府跟AIT，在政府採購網裡面具體的金額又變成了700多億。黃直言，這就是過去在討論軍購特別條例，要匡列授權給行政部門編預算的時候，就一直在問的問題，「具體的金額如果連國防部送到立法院來的報告，甚至跟我們政府採購網上面所揭露的數字，都有5、600億的差距的話，那請教一下賴清德政府，到底是憑什麼說1.25兆一塊錢都不能少？」

黃國昌說，站在國會的立場，好好看緊人民的荷包、確保錢花在刀口上，不會有貪腐、不會有浪費，相信這個是每一個立法委員不分黨派都應該要擔負起的責任。

而軍購案各方歧見仍大，是否會擔心在川習會前沒有通過，軍購案會被美方給暫緩？黃國昌重申，國民黨內民主的程序，民眾黨不太適合過度介入，畢竟大家雖然在一些政策上面，甚至在地方選舉上會合作，但都還是獨立政黨，尊重每一個政黨他們黨內民主程序的運作，這是一個最基本的原則。

黃國昌說，至於美方那邊，民眾黨的立場是，如果正如同過去AIT或美國非常多議員來台灣，希望台灣這邊能支持軍購，最現實、最好的方法，不正是美國政府趕快宣布第二波軍購的內容跟項目嗎？

黃國昌指出，如果美國行政部門、立法部門有這麼高的共識，支持台灣的國防，那應該要做的事情，似乎是應該要趕快宣布第二波軍購的內容，而不是說好像刻意的要把它壓到川習會之後。

「刻意的把它壓到川習會之後，這個符合台美關係堅若磐石嗎？」黃國昌說，那在這個過程當中，還是希望美國是真心誠意把台灣當成他們所謂的民主盟友，而不是美中在對弈的時候一個談判的籌碼。